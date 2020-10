Kijkcijfers: 15, 16, 17 en 18 oktober 2020

Kijkcijfers van vier dagen deze keer. En dat levert maar liefst 10 miljoenentoppers op. Toppers van het weekend zijn 'The Masked Singer', 'Chteau Planckaert' n 'De Ronde van Vlaanderen'.

Donderdag 15 oktober 2020



1. Thuis En 1.064.304 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.046.144 3. De Slimste Mens ter Wereld VIER 884.265 4. Iedereen Beroemd En 883.768 5. Familie VTM 730.513 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 727.622 7. Blokken En 589.260 8. Sara VTM 470.543 9. Vive le Velo - Leve De Ronde En 426.891 10. Opvoeden Doe Je Zo VIER 402.062 11. Het Journaal 13.00 uur En 401.170 12. Alloo bij de Wegpolitie VTM 378.453 13. Mijn Keuken Mijn Restaurant VTM 366.540 14. A Day To Remember En 365.264 15. De Afspraak Canvas 335.065 16. Witse En 329.203 17. Het Journaal Laat En 244.267 18. De Buurtpolitie VTM 243.696 19. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 242.288 20. De Rechtbank VIER 204.803

Vrijdag 16 oktober 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 1.436.415 2. The Masked Singer VTM 1.358.421 3. Thuis En 1.182.095 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 923.814 5. Familie VTM 832.585 6. Blokken En 740.112 7. Sara VTM 499.583 8. The Brokenwood Mysteries En 473.318 9. Het Journaal Laat En 413.966 10. Het Journaal 13.00 uur En 409.447 11. Witse En 369.143 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 321.916 13. The Good Doctor VTM 285.978 14. De Afspraak Canvas 283.344 15. De Buurtpolitie VTM 254.735 16. Iedereen Beroemd En 215.600 17. Terzake Canvas 187.793 18. Sturm der Liebe VTM 181.510 19. Neighbours En 180.179 20. Keeping Faith En 178.032

Zaterdag 17 oktober 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 952.486 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 670.340 3. F.C. De Kampioenen En 658.887 4. Iedereen Beroemd En 642.477 5. De 25 VTM 522.948 6. Animal Airport En 517.030 7. The Devil Wears Prada En 404.879 8. Het Journaal 13.00 uur En 400.168 9. Uncharted Amazon En 377.080 10. Instant Family VTM 358.573 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 334.689 12. Witse En 300.993 13. Veldrijden: GP Beringen (heren) VTM 297.069 14. Het Journaal Laat En 261.015 15. Thin Ice Canvas 238.121 16. Sports late Night VIER 234.055 17. Villa Politica En 204.130 18. Endeavour En 200.916 19. Veldrijden: GP Beringen (dames) En 181.277 20. Vranckx & de Nomaden Canvas 166.407

Zondag 18 oktober 2020

1. Voetbal: Champions League - PSG-Bayern En 1.473.589 2. Wielrennen: Ronde van Vlaanderen En 1.209.729 3. Undercover En 1.197.975 4. Het Journaal 19.00 uur En 1.168.162 5. Sportweekend En 1.094.111 6. Sporza En 922.138 7. Wielrennen: Ronde van Vlaanderen (dames) En 738.983 8. Het Journaal 13.00 uur En 672.308 9. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 638.654 10. Code van Coppens VTM 602.833 11. Dagelijkse Kost En 579.163 12. Great Asian Railway Journeys En 420.545 13. Het Journaal Laat En 303.377 14. Wielrennen: Ronde van Vlaanderen Canvas 290.001 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 260.956 16. Casino Royale VTM 242.554 17. Niveau 4 Gent VIER 210.455 18. De Anderhalve Meter Show VIER 204.510 19. Sports Late Night VIER 174.423 20. Trump, The White House Years - The Experiment Canvas 173.258

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

