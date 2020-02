Kijkcijfers: 14, 15 en 16 februari 2020

De eerste veldslag in de strijd om de zondagavond werd gewonnen door Jeroen Meus met 'Tweee tot de Zesde Macht'. Maar ook 'Blind Getrouwd' start stevig. Afwachten wat dat wordt binnen enkele weken als ook 'De Mol' erbij komt.

Vrijdag 14 februari 2020

1. Thuis En 1.045.576 2. Het Journaal 19.00 uur En 960.860 3. Iedereen Beroemd En 902.998 4. Blokken En 695.279 5. The Voice Kids VTM 680.478 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 621.676 7. Familie VTM 590.662 8. Vera En 589.589 9. De Buurtpolitie VTM 271.208 10. 9-1-1 VTM 264.286 11. De Afspraak Canvas 244.815 12. Flikken Maastricht En 243.375 13. Het Jourrnaal 13.00 uur En 242.311 14. Sports Late Night VIER 228.905 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 227.858 16. The Name Of The Rose En 218.825 17. Knight And Day VIER 204.856 18. Terzake Canvas 199.584 19. Het Journaal Laat En 190.257 20. Loc, Zot van Koken VTM 183.552

Zaterdag 15 februari 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 644.761 2. F.C. De Kampioenen En 644.011 3. 1 Jaar Gratis En 628.461 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 536.741 5. De 25 VTM 496.275 6. Iedereen Beroemd En 435.459 7. Meet The Bears En 343.933 8. Sports Late Night VIER 315.558 9. Het Journaal 13.00 uur En 300.961 10. Flikken Maastricht En 269.392 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 225.347 12. Ghostbusters VTM 218.459 13. Dertigers En 208.056 14. Het Journaal Laat En 206.042 15. Expeditie Pairi Daiza VTM 204.266 16. Bancroft Canvas 199.762 17. The Hitman s Bodyguard Q2 193.550 18. Vranckx Canvas 189.983 19. Veldrijden: Middelkerke En 180.106 20. San Andreas VIER 168.245

Zondag 16 februari 2020



1. Twee tot de Zesde Macht En 1.043.308 2. Het Journaal 19.00 uur En 926.327 3. Sportweekend En 901.562 4. Blind Getrouwd VTM 884.079 5. Over Water En 865.100 6. Het Journaal 13.00 uur En 628.634 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 603.494 8. Veldrijden: Hulst (heren) VTM 525.600 9. Veldrijden: Hulst (dames) VTM 447.368 10. De Zevende Dag En 404.268 11. Veldrijden: Hulst VTM 402.567 12. Flying To The Ends Of The Earth En 324.589 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 317.618 14. Dagelijkse Kost En 310.256 15. Wat Mannen Willen VTM 274.039 16. Het Journaal Laat En 268.263 17. Sports Late Night VIER 243.679 18. Geheimen van het Lam Gods Canvas 205.360 19. Ancient Invisible Cities - Caro Canvas 198.004 20. #LikeMe Ketnet 167.198

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)