Kijkcijfers: 11, 12 en 13 september 2020

'Chteau Planckaert' zorgt dit weekend als enige voor een getal met zeven cijfers. Naar de finale van 'The Voice Kids' kijken ruim 660.000 kijkers. Zaterdag is 'Het Journaal' met nog geen 800.000 kijkers het best bekeken programma van de avond.

Vrijdag 11 september 2020



1. Thuis En 989.476 2. Het Journaal 19.00 uur En 803.857 3. Iedereen Beroemd En 738.828 4. Familie VTM 680.586 5. The Voice Kids VTM 662.677 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 607.748 7. Blokken En 491.724 8. Vive le Velo En 489.313 9. Wielrennen: Ronde van Frankrijk - Rit 13 En 437.076 10. Sara VTM 428.020 11. Van der Valk En 421.619 12. Het Journaal 13.00 uur En 308.218 13. Het Journaal Laat En 255.069 14. De Buurtpolitie VTM 245.369 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 214.934 16. Neighbours En 211.401 17. De Positivo s VTM 209.792 18. De Afspraak Canvas 195.439 19. Terzake Canvas 154.305 20. Sturm der Liebe VTM 139.813

Zaterdag 12 september 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 729.707 2. F.C. De Kampioenen En 643.625 3. Vive le Velo En 537.379 4. Animal Airport En 483.453 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 475.155 6. Wielrennen: Ronde van Frankrijk - Rit 14 En 468.732 7. Iedereen Beroemd En 429.125 8. De 25 VTM 413.520 9. Het Journaal Laat En 321.667 10. Het Journaal 13.00 uur En 316.986 11. Primates En 298.732 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 241.753 13. Blood Canvas 228.315 14. Fast & Furious 8 VTM 226.363 15. Dieren in Nesten En 219.229 16. Sports Late Night VIER 186.032 17. Vlaanderen Vakantieland En 172.370 18. Expeditie Pairi Daiza VTM 146.189 19. Vranckx Canvas 145.158 20. Justice League VIER 116.309

Zondag 13 september 2020

1. Chteau Planckaert En 1.198.516 2. Undercover En 993.188 3. Het Journaal 19.00 uur En 780.074 4. Vive le Velo En 756.508 5. Sportweekend En 699.102 6. Wielrennen: Ronde van Frankrijk - Rit 15 En 565.452 7. Code van Coppens VTM 496.848 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 467.670 9. Het Journaal 13.00 uur En 413.498 10. Het Journaal Laat En 357.658 11. Dagelijkse Kost En 315.443 12. De Zevende Dag En 288.830 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 242.725 14. Sports Late Night VIER 176.606 15. Niveau 4 VIER 165.510 16. De Rechtbank VIER 137.333 17. Pirates of the Caribbean: The Curse Of The Black P VTM 130.650 18. FBI VIJF 124.313 19. Ancient Cathedral Rescue Canvas 118.914 20. Help, Mijn Borsten Staan Online VIER 113.467

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

