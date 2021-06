Kijkcijfers: 11, 12 en 13 juni 2021

Het EK voetbal is begonnen en dat merk je direct aan de kijkcijfers. Hoogtepunt van het weekend: de ruim 1,7 miljoen supporters voor de Rode Duivels die naar de wedstrijd tegen Rusland keken. De revival van 'Tien Om Te Zien' boeit ruim 395.000 mensen. Voor de seizoensfinale van 'Thuis' zaten zo'n miljoen soapfans op het puntje van hun stoel.

Vrijdag 11 juni 2021



1. THUIS EEN 1.096.009 2. VB. EK. SCHIFT - TURKIJE/ITALIE EEN 799.275 3. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 725.929 4. VB. EK. SCHIFT - PAUSE EEN 708.527 5. VB. EK. SCHIFT EEN 685.567 6. BLOKKEN EEN 496.629 7. NIEUWS 19U VTM VTM 472.336 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 389.222 9. FAMILIE VTM 361.106 10. LISA VTM 338.821 11. DAGELIJKSE KOST EEN 281.246 12. WIELRENNEN. BALOISE BELGIUM TOUR - RIT 3 GINGELOM> EEN 226.039 13. NIEUWS 13U VTM VTM 224.522 14. DE AFSPRAAK Canvas 197.790 15. VILLA SPORZA EEN 190.656 16. IEDEREEN BEROEMD EEN 152.427 17. TER ZAKE Canvas 146.185 18. STURM DER LIEBE VTM2 136.743 19. FOR THE LOVE OF DOGS EEN 135.452 20. DE BUURTPOLITIE VTM 125.178

Zaterdag 12 juni 2021



1. VB. EK. SCHIFT - BELGIE/RUSLAND EEN 1.744.958 2. VB. EK. SCHIFT - STUDIO EEN 1.187.942 3. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 702.090 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 470.812 5. NIEUWS 19U VTM VTM 426.019 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 380.884 7. VB. EK. SCHIFT - DENMARK/FINLAND Canvas 304.405 8. VILLA SPORZA EEN 296.006 9. WIELRENNEN. BALOISE BELGIUM TOUR - RIT 4 HAMOIR>HA EEN 286.996 10. VB. EK. SCHIFT - WALES/ZWITSERLAND EEN 248.735 11. ALLEMAAL CHRIS VTM 235.943 12. VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 235.200 13. NIEUWS 13U VTM VTM 197.581 14. HOCKEY. EK. H. (S.) EEN 180.651 15. VRANCKX Canvas 165.289 16. WIELRENNEN. BALOISE BELGIUM TOUR - RIT 4 HAMOIR>HA Canvas 157.645 17. DE MARKT EEN 154.599 18. SERENGETI EEN 130.042 19. ROLKRANT Canvas 100.839 20. VILLA POLITICA EEN 99.179

Zondag 13 juni 2021



1. VB. EK. SCHIFT - NEDERLAND/OEKRAINE EEN 864.663 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 586.772 3. SPORTWEEKEND EEN 524.588 4. VB. EK. SCHIFT - STUDIO EEN 514.056 5. HET JOURNAAL LAAT EEN 489.635 6. UN MONDE SAUVAGE AU COEUR DE L'AUVERGNE EEN 461.555 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 442.580 8. TIEN OM TE ZIEN - DE ZOMER VAN 1990 VTM 395.579 9. NIEUWS 19U VTM VTM 347.902 10. VB. EK. SCHIFT - ENGELAND/KROATIE EEN 328.375 11. WIELRENNEN. BALOISE BELGIUM TOUR - RIT 5 TURNHOUT> EEN 286.824 12. DE ZEVENDE DAG EEN 236.561 13. AANRIJDING IN MOSCOU VTM 218.991 14. VILLA SPORZA EEN 211.916 15. VB. EK. SCHIFT - OOSTENRIJK/NOORD-MACEDONIE Canvas 187.837 16. NIEUWS 13U VTM VTM 173.789 17. DAGELIJKSE KOST EEN 138.922 18. TELEFACTS VTM 131.805 19. THE PLANETS Canvas 113.698 20. LUCY WORSLEY’S ROYAL MYTHS & SECRETS - ELIZ Canvas 97.649

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

