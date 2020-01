Kijkcijfers: 10, 11 en 12 januari 2020

'Kamp Waes' is de grote overwinnaar van het weekend. Seizoen 2 van 'Over Water' begint met een vijfde plaats en meer dan een miljoen kijkers zien het BK veldrijden bij de profs. Alle cijfers van het weekend vind je hier.

Vrijdag 10 januari 2020

1. Thuis En 1.076.927 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.028.799 3. Iedereen Beroemd En 952.559 4. Blokken En 759.687 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 669.370 6. Familie VTM 606.448 7. The Bay En 546.543 8. Het Journaal 13.00 uur En 344.392 9. Annie VTM 324.493 10. De Buurtpolitie VTM 320.664 11. Flikken Maastricht En 288.525 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 274.368 13. The Name Of The Rose En 266.329 14. Het Journaal Laat En 243.403 15. De Afspraak Canvas 220.562 16. Border Security VTM 194.070 17. Allegiant Q2 176.799 18. Terzake Canvas 169.339 19. The Chronicles Of Narnia - Prince Caspian VIER 165.295 20. Aspe VTM 164.576

Zaterdag 11 januari 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 789.829 2. 1 Jaar Gratis En 719.819 3. F.C. De Kampioenen En 695.256 4. Comedy Toppers VTM 635.438 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 581.151 6. Sporza En 480.469 7. Iedereen Beroemd En 440.950 8. Tatra Mountains En 423.391 9. Het Journaal 13.00 uur En 350.510 10. Flikken Maastricht En 318.834 11. Expeditie Pairi Daiza VTM 286.604 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 283.731 13. A Confession Canvas 270.367 14. Captain America, Civil War VTM 254.541 15. Dertigers En 238.912 16. Vranckx Canvas 191.392 17. Het Journaal Laat En 188.932 18. Villa Politica En 186.685 19. Een Frisse Start met vtwonen VTM 179.207 20. Zookeeper VIER 179.207

Zondag 12 januari 2020



1. Kamp Waes En 1.641.935 2. Veldrijden: BK Antwerpen (heren) En 1.085.554 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.065.662 4. Sportweekend En 1.010.325 5. Over Water En 966.923 6. Sporza En 781.685 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 679.424 8. Lili en Marleen VTM 593.062 9. Het Journaal 13.00 uur En 574.837 10. Dagelijkse Kost En 544.048 11. Great Australian Railway Journeys En 419.912 12. Biljart: Blankenberge (samenvatting) En 383.940 13. Het Journaal Laat En 350.770 14. Lobsters, The Knights of the Deep En 334.838 15. De Zevende Dag En 329.725 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 288.132 17. XXX, Return Of Xander Cage VTM 276.530 18. North America With Simon Reeve Canvas 232.129 19. Now You See Me Q2 225.159 20. Beste Kijkers VTM 167.617

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)