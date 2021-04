Kijk vanaf morgen naar 'KUSTBOYS: Den Amerikaan' op Play Sports Open

In 2018 wisselde Marc Coucke KV Oostende in voor Anderlecht. Hij liet daarbij veel hartzeer en een grote financiŽle kater achter. Toen KVO vorig jaar op het punt van faillissement stond, kwam de Amerikaanse Paul Conway als reddende engel ten tonele.

Met zijn woorden 'we run it as a business' werd zijn opzet duidelijk.

Een nieuwe wind waait door KVO. Een jong team moet het gaan maken. De Duitse trainer, Alexander Blessin, legt er de zweep op. De spelers vinden motivatie in zijn strenge, harde aanpak. Team-manager en ‘manusje-van-alles’ Bart Brackez regelt op het veld de wissels,

en naast het veld de kuisproducten. Achter de schermen is het Thorsten Theys die de plak zwaait. Als financieel en operationeel directeur groeide hij van boekhouder tot rots in de branding. Tussen het eten van de ‘chips van frut en groentsels’ door onderhoudt de rasechte Oostendenaar het stadion.

Is KVO klaar voor het nieuwe seizoen? Het stadion wordt onder handen genomen, de vogeldrek opgekuist. Ook de coronamaatregelen vormen een extra stress voor de organisatie. Ondertussen draait de keuken van KVO op volle toeren. 'In geen enkele club worden betere sandwichen gesmeerd als hier in Oostende', aldus Thorsten Theys.

Nu is het hopen dat ook de prestaties op het veld zo’n lofzang zullen krijgen. Dieper dan 2018 willen ze niet zakken. Zal de club van flop naar top raken? De verwachtingen zijn groot.

'KUSTBOYS', vanaf vrijdag 9 april op Play Sports Open gratis voor alle Telenet TV-klanten op kanaal 11.