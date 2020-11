Kijk op Streamz naar true crime samen met De Volksjury

Streamz, het streamingplatform van Telenet en DPG Media

De populairste Vlaamse true crime podcast De Volksjury tipt de must-sees voor liefhebbers van het genre in de nieuwe lading Streamz titels voor dit najaar.

Dit najaar staat bij Streamz in het teken van true crime: ontdek meer over het tragische verhaal achter 'The Disappearance of Susan Cox Powell', verdiep je in de zoektocht naar 'The Golden State Killer' in 'I'll be Gone in the Dark' of duik in de manipulatieve wereld van sekteleiders in 'Deadly Cults'. Zoals steeds heeft Streamz in het aanbod ook aandacht voor lokale verhalen: producties 'De Recherche' (S2 - S4) en 'Het Parket' (S1) bieden een exclusieve blik achter de schermen van het Vlaamse misdaadonderzoek.

Door de lockdowns van 2020 spenderen we meer tijd binnen vier muren, waardoor we sneller naar podcasts grijpen: hierdoor zijn true crime en podcasts populairder dan ooit. Laura (28) en Silke (29) waren studiegenoten en studeerden samen journalistiek. Nadat ze hun gemeenschappelijke passie voor true crime ontdekten, zitten ze gemiddeld twee keer per maand (met cava) achter hun microfoons om zowel nationale als internationale moordzaken te bespreken. Na drie jaar is De Volksjury hot & happening en is het maar liefst de tweede meest beluisterde podcast in Vlaanderen met gemiddeld 25.000 luisteraars per aflevering. 'Door streaming platformen is true crime ook hier kunnen groeien als genre', meent De Volksjury. 'Elke huiskamer heeft toegang tot één of meerdere streamingdiensten en veel series die voorheen onvindbaar waren, zijn nu binnen handbereik.'

Dit najaar gaat er op Streamz een selectie true crime titels in Vlaamse première en wij vroegen aan Laura en Silke om hun kennersoog hierop te richten. In 'Deadly Cults' staat elke aflevering een andere sekte-moordzaak centraal. Ex-sekteleden komen aan het woord samen met onderzoekers, getuigen en familie en vrienden van de slachtoffers.

De Volksjury: 'Wij vinden het geweldig dat buitenlandse true crime-series eindelijk hun weg vinden naar de streamingdiensten hier en dus ook naar Streamz. Vaak zijn deze reeksen een ware deep dive in true crime en dat is ook bij 'Deadly Cults' het geval. Elke aflevering wordt een andere sekte uitgebreid besproken en wij vonden het heel intrigerend om te zien hoeveel verschillende sektes er bestaan en hoe mensen zich hier tot aangetrokken blijven voelen.'

Volgens een academische studie van Elon University zijn we zo gefascineerd door true crime omdat het een mogelijkheid biedt om onszelf in een bepaalde situatie in te leven. Misschien halen we wel tips uit de verhalen van slachtoffers en hopen we dat we zelf zullen weten wat te doen of hoe te reageren in gelijkaardige, levensgevaarlijke en beslissende momenten. Ook Silke en Laura zien een stijgende trend in hun luisteraars: 'Het mag geen verrassing zijn dat Vlamingen zich interesseren in true crime. In België bestaan al heel veel fictiereeksen over politie- en moordzaken en true crime is daarin de volgende logische stap.' Opvallend veel vrouwen zijn geboeid door true crime, dat is ook Silke en Laura opgevallen: 'Meer dan 80% van onze luisteraars zijn vrouwen. Hoe dat komt? Vermoedelijk willen vrouwen zich beter kunnen wapenen door te luisteren naar true crime, willen ze het risico dat ze lopen beter begrijpen, of herkennen ze zich meer in de slachtoffers.'

Beluister de laatste aflevering van De Volksjury hier en kom meer te weten over de true crime titels die dit najaar te bekijken zijn op Streamz, maar ook over de mysterieuze dood van Tamla Horsford - waarrond hun laatste podcastaflevering draait. Op hun Instagram-account blijf je up to date over volgende podcast afleveringen, het laatste nieuws over lopende (misdaad)rechtszaken en de interessantste true crime TV- en filmtips.

True crime titels op Streamz en Streamz+ dit najaar

'I'll Be Gone in the Dark'

Michelle McNamara is een true crime blogger die haar leven wijdde aan de waarheid achter de moorden van Golden State Killer. Een obsessieve zoektocht naar de identiteit van een beruchte seriemoordenaar die decennialang de Amerikaanse westkust in zijn greep hield.

'The Case Against Adnan Syed'

Adnan Syed werd ongeveer twintig jaar geleden veroordeeld voor de moord op de studente en ex-vriendin Hae Min Lee. Zijn zaak kreeg internationale belangstelling door de true crime podcast Serial. Deze HBO documentaire pikt het verhaal op waar de podcast eindigde en biedt nieuwe inzichten in een zaak waarvoor Adnan Syed een levenslange gevangenisstraf kreeg.

'McMillions'

Een 6-delige documentaire-reeks geproduceerd door Mark Wahlberg, over de ophefmakende en beruchte McDonald’s-oplichtingszaak. Meer dan een decennium geleden deelde McDonald’s prijzen uit via hun Monopoly-promotiespel. Alleen wisten ze niet dat een ex-agent en zijn trawanten een uitgekiend plannetje hadden opgezet waarmee ze alle hoofdprijzen voor zichzelf hielden.

'The Disappearence of Susan Cox Powell'

In 2009 verdween Susan Powell op 28-jarige leeftijd spoorloos uit haar huis in Utah. Haar twee zoontjes en echtgenoot blijven verweesd achter. Deze documentaire laat getuigen, onderzoekers en familieleden aan het woord over de verdwijning van Susan en de gruwelijke gevolgen van haar mysterieuze afwezigheid.

'Aaron Hernandez Uncovered’

Deze serie belicht het onbekende, waargebeurde verhaal van NFL-ster Aaron Hernandez, verteld vanuit het standpunt van diegenen die hem kenden. Tijdens het laagseizoen van 2013 werd Hernandez gearresteerd voor de moord op Odin Lloyd, een American footballspeler die een relatie had met Aaron’s schoonzus. Maar niets is wat het lijkt…

'Unspeakable Crime: the Killing of Jessica Chambers'

Deze serie doet de moord op Jessica Chambers uit de doeken op basis van getuigenissen van vrienden en familieleden. De Amerikaanse Chambers werd in 2014 op 19-jarige leeftijd aangetroffen naast haar brandende auto. Ze overleed de volgende ochtend aan de complicaties van haar (brand)verwondingen.

'Ex-Gangster'

In 'Ex-Gangster' blikt ex-crimineel Danny Vanhamel terug op zijn leven als zware jongen, op de overvallen van de Securitas geldtransporten, op de ontvoering van Anthony De Clerck, op het proces en op zijn straf.

'Deadly Cults' S2

De akelige verhalen van dodelijke sektes worden in 'Deadly Cults' per aflevering aangekaart. Op basis van getuigenissen van onderzoekers, omstanders en ex-sekteleden duiken de vier afleveringen in de duistere wereld van moorddadige sekteleiders en hun slachtoffers.

'Justice for All'

In 'Justice For All' tonen zeven strafpleiters hoe het eraan toe gaat achter de schermen van een rechtszaak. Afpersing, verkrachting, wapenhandel en moord: voor deze meesters is het schering en inslag.

'Strafpleiters'

'Strafpleiters' is een zesdelige human-interest reeks van Canvas waarin Gilles De Coster openhartig spreekt met acht strafpleiters die vertellen over hun vak.

'Niveau 4' S3

In 'Niveau 4' biedt televisiemaker Eric Goens opnieuw een spectaculaire blik achter de schermen bij politiekorpsen in Belgische centrumsteden. De actie, de scherpe blik van Goens en de vinger op de wonde: het zijn de perfecte ingrediënten voor een indrukwekkende True Crime van eigen bodem. Hij filmt op de achterbank van politiecombi's beelden tijdens interventies en patrouilles die vooral ’s nachts uit de hand durven lopen.

'Het Parket' S1

Het Parket – alias het Openbaar Ministerie - opent voor de eerste keer in zijn bestaan de deuren om een inkijk te geven in zijn werking. Van de winkeldief die op de rooster wordt gelegd door de parketmagistraat, over de openbare aanklager die zich minutieus voorbereidt op een assisenzaak tegen een moordenaar, tot de magistrate die ter plaatse komt bij een moordzaak. In Het Parket maak je het van op de eerste rij mee.

Binnenkort

'De Recherche' S2 – 4 vanaf 17 december

De camera volgt in 'De Recherche' elke stap in het onderzoek van de Lokale Recherche in Genk en Gent. Politiezone Carma, onder leiding van Rudi Schellingen, toont de dagelijkse werking van team drugs, team Ecofin (financiële dossiers) en team zware criminaliteit. Voor de allereerste keer kon De Recherche ook enkele zedendelicten volgen. Het opsporen en identificeren van mogelijke daders, het verzamelen van het nodige bewijsmateriaal, huiszoekingen en observaties van de buurt of verdachten, tot de arrestatie en het eerste verhoor door de rechercheurs en de voorleiding bij de onderzoeksrechter.

'The Case of Caylee Anthony' vanaf 17 december

Casey Anthony keert na een maand terug naar haar moeder, zonder haar dochter - die volgens Casey spoorloos verdwenen is. Zonder bewijs en zonder enig idee over de whereabouts van de vierjarige Caylee zitten de Amerikaanse politie met het handen in het haar. Nog meer weten? Beluister dan aflevering 55 van De Volksjury.

'The DNA of Murder with Paul Holes' vanaf 17 december

Amerikaanse ex-cold-case-onderzoeker en podcastmaker Paul Holes onderzoekt enkele onopgeloste zaken en gaat niet alleen op zoek naar fysiek bewijs, maar ook naar emotioneel DNA dat achtergebleven is bij de slachtoffers en hun naasten. Paul Holes ken je misschien ook van de documentaire 'I'll Be Gone in the Dark', want ook hij speelde een grote rol in het vatten van de Golden State killer.

'Killer Siblings' vanaf 27 januari

Deze documentaire-reeks vertelt de waanzinnige verhalen van de meest moorddadige broers en zussen in de geschiedenis van de (serie)moordenaars.

'Buried in the Backyard' (S3) vanaf 20 januari

Voor de meesten onder ons is onze tuin een safe haven, een plek waar wij - en onze kinderen en/of vrienden kunnen samenkomen en spelen. Er kunnen echter duistere verhalen schuilgaan tussen het struikgewas van strakgetrimde tuinen. Deze documentaire focust op true crime-verhalen die beginnen wanneer mensen lichamenen aantreffen op de meest onverwachte plekken.

'In Ice Cold Blood' (S3) vanaf 20 januari

Spannende verhalen over duistere menselijke verlangens en de wat mensen er voor over hebben om deze vervuld te zien zie je in 'In Ice Cold Blood'.

'Injustice with Nancy Grace' (S2) vanaf 20 januari

Deze true crime-serie gepresenteerd door de Amerikaans TV-journalist Nancy Grace draait rond onduidelijke motieven, misgelopen onderzoeken, verkeerde beschuldigingen, onjuiste straffen en achtergehouden bewijs.

'The Disappearance of Phoenix Coldon' (S1) vanaf 20 januari

Een jonge Afro-Amerikaanse verdwijnt in 2011. Onderzoeksjournalist Shawndrea Thomas en de gepensioneerde politieagent Joe Delia proberen samen antwoorden te vinden rond deze mysterieuze en onopgeloste zaak.