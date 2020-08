Kijk met Orange gratis naar openingsweekend Jupiler Pro League

Foto: © Orange Belgium 2020

Orange Belgium wil het Belgische voetbal toegankelijk maken voor een breder publiek. Nadat het een overeenkomst sloot met Eleven Sports over de uitzendrechten gaat Orange Belgium nog een stap verder en biedt het al haar Love Trio-klanten gratis toegang tot elke wedstrijd van het eerste weekend van de Jupiler Pro League.

Nadat Orange Belgium een overeenkomst sloot met Eleven Sports, de verdeler van de rechten van de Belgische voetbalcompetitie, over het uitzenden van Belgische voetbal voor de komende vijf jaar, kondigde Orange Belgium ook al aan dat het een nieuw voetbalcontentpakket zal aanbieden, toegankelijk voor alle klanten van Orange Belgium - convergent en mobiel - met drie nieuwe kanalen, volledig gewijd aan de Belgische voetbalkampioenschappen. Het doel is om een breder publiek toegang geven tot het Belgische voetbal en het vrijwaren van de gekende grote en dure premium packs.

Om nog een stapje verder te gaan, kondigt Orange Belgium aan dat het al zijn Love Trio-klanten gratis toegang zal bieden tot de wedstrijden van het allereerste Jupiler Pro League-weekend op 8, 9 en 10 augustus. Dit doen ze door hen in staat te stellen naar de drie nieuwe Eleven-sportkanalen te kijken, helemaal gratis.

Christophe Dujardin, Chief Consumer Business officer van Orange Belgium, verduidelijkt: 'Als Bold challenger willen we de status quo op de Belgische markt doorbreken en een breder publiek laten genieten van het Belgische voetbal. Het aanbieden van de eerste wedstrijden van de Pro League aan al onze Love Trio-klanten is nogmaals een bewijs van onze toewijding en van de grote interesse die we hebben om onze klanten de beste inhoud tegen de beste prijs aan te bieden.'

Meer informatie op www.orange.be/orange-football.

