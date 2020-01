Kiana strandt op dertien deelnames

Nadat Kiana Buttiens donderdagavond met dertien deelnames alleen recordhoudster werd in 'Blokken', kon ze vrijdag haar zegetocht niet verderzetten. Ze haalde het gemakkelijk in de voorronde, maar in de finale kon ze het achtletterwoord niet vinden.

'Die dertiende aflevering werd op het einde van een opnamedag gefilmd, waardoor ik vermoeid was. Ik hoorde de vragen amper, gaf weinig goede antwoorden en daardoor had ik te weinig letters om het woord te vormen', vertelt Kiana aan Het Nieuwsblad. 'Natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld, maar ooit moest er een einde aan komen. Ik heb het record verbroken, wat moet je nog meer hebben?', besluit ze.





Bron: Het Nieuwsblad