Keert 'Big Brother' terug naar Vlaanderen?

In Nederland wordt na jaren een nieuw seizoen gelanceerd van het legendarische programma 'Big Brother'. Het zal worden uitgezonden op een zender van RTL en geproduceerd door EndemolShine. Dat productiehuis was in een ver verleden eigendom van de bedenker van het format, mediamagnaat John de Mol.

'Big Brother' werd bij ons in Vlaanderen door Kanaal 2/2BE (nu Q2) uitgezonden tussen 2000 en 2007. Het was Walter Grootaers die het programma presenteerde. De herlancering van het wereldwijd succesvolle format heeft intussen ook de aandacht van SBS Belgium (VIER/VIJF) getrokken.

SBS zegt dat het 'met interesse kijkt naar de terugkeer van 'Big Brother' in Nederland.' Een woordvoerder zegt in Het Nieuwsblad: 'Het is nog steeds het meest succesvolle realityformat wereldwijd en in de huidige context relevanter dan ooit: we leven inmiddels in een 'Big Brother'-maatschappij. Een comeback met een nieuwe twist zou interessant kunnen zijn.'

Bij VIER keert deze zomer ook een opgefriste versie terug van 'Het Rad van Fortuin'. Vanaf half juli presenteert Peter Van de Veire van maandag tot donderdag 'Het Rad' op de zender.

Bron: Het Nieuwsblad