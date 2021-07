Karl Vannieuwkerke opent Olympische zomerbar in Oostende: 'Van Hier tot in Tokio'

Met een jaar vertraging, corona weet je wel, gaan vrijdag de Olympische spelen in Tokio van start. Opnieuw een groot hoofdstuk van de sportzomer van 2021! Iets wat Eén niet onopgemerkt voorbij laat gaan. Ook Karl Vannieuwkerke is iedere avond van de partij met een speciale talkshow vanuit Oostende.

Een jaar later dan gepland is het eindelijk zover! Naast de uitgebreide live-verslaggeving, een dagelijks ontbijtprogramma en de olympische journaals is er elke avond een olympisch praatprogramma met Karl Vannieuwkerke. Hij mag op vrijdag 23 juli de deuren openen van zijn gloednieuwe zomerbar aan de ACEG Wellington Hippodroom in Oostende. Samen met olympiërs van vroeger en nu, coaches, begeleiders en vele andere gasten bespreekt hij het olympische nieuws, blikt hij terug op eerdere prestaties en kijkt hij vooruit.



Karl heeft rond zich een team van sidekicks verzameld van olympisch niveau, onder wie Elodie Ouédraogo. Na haar gouden medaille in 2008 hebben de Olympische Spelen voor haar geen geheimen meer. Elodie zal een shuttle-service verzorgen van en naar de luchthaven, speciaal voor onze Belgische atleten.



Thomas Huyghe stelt samen met atleten een vademecum samen voor bekende en minder bekende sporten. Wat is het verschil tussen een waza-ari en een yuko in het judo? Hoe doe je een kickflip met een skateboard? En hoe scoor je punten op de tienkamp?



Dorianne Aussems gaat dan weer langs bij familieleden en supporters die door de coronabeperkingen thuis moeten blijven. Samen met hen beleeft ze de olympische droom, van afgebeten nagels tot gescheurde trommelvliezen.



Ook Sven de Leijer gaat op bezoek, niet bij de entourage van kampioenen van nu, maar bij olympische kampioenen uit het verleden. Sven trekt op schattenjacht: op zoek naar goud, zilver en brons bij atleten die tussen de plooien van de tijd dreigen te verdwijnen.

'Van Hier tot in Tokio', vanaf vrijdag 23 juli 2021 om 21.20 uur op Eén.