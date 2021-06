Karl Vannieuwkerke en Maarten Vangramberen openen 'Villa Sporza'

De aftrap van Euro 2020 betekent ook de start van een rijkgevulde sportzomer. Meteen ook het startschot voor Sporza om de deuren van 'Villa Sporza' te openen. Live van onder de VRT-toren met gastheren Karl Vannieuwkerke en Maarten Vangramberen.

In 'Villa Sporza' staat alles in het teken van het EK, met uiteraard extra aandacht voor de Rode Duivels. Tot aan de Tour is Maarten Vangramberen in 'Villa Sporza' gastheer voor de omkadering bij de namiddag- en de vooravondmatchen. Karl Vannieuwkerke neemt de avondwedstrijden voor zijn rekening en vervangt Maarten vanaf de start van de Tour. Karl blijft in 'Villa Sporza' tot en met de finale van het EK voetbal, op zondag 11 juli in Londen. Er staat opnieuw een veelzijdige ploeg voetbalanalisten klaar om de matchen bij Maarten en Karl te analyseren. Dat zijn onder anderen Jan Boskamp, Imke Courtois, Mo Messoudi, Heleen Jaques, Tomasz Radzinski, Gert Verheyen, Arnar Vidarsson en Franky Van der Elst.

Villa Sporza op tv

Karl Vannieuwkerke blikt samen met zijn gasten terug op de wedstrijden van de dag. Uiteraard komen we ook alles te weten over wat er vandaag is gebeurd bij de Rode Duivels.

