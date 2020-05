Karen Damen brengt eigen online talkshow 'Karentaine'

In het praatprogramma 'Karentaine' nodigt Karen Damen iedere week gasten uit in haar eigen achtertuin. Iedere vrijdag zal een nieuwe aflevering verschijnen op Spotify en YouTube.

Samen met haar echtgenoot Antony startte Karen Damen vorige week 'Karentaine'. Het idee om een eigen praatprogramma te maken kwam van haar echtgenoot. 'Veel meer als een grote tent, twee zetels, gasten en een beetje professionele licht- en geluidsapparatuur was daar niet voor nodig', volgens Antony.

Door de coronamaatregelen gaan steeds meer BV's eigen entertainment maken. 'Op televisie is het entertainment dun gezaaid. Door de lockdown zie je vaker herhalingen of duidingsprogramma's met experten. Die hebben uiteraard hun plek, maar wij proberen wat ontspanning te brengen', vertelt Karen.

'Karentaine' is dan ook veel huiselijker dan de praatprogramma's op televisie. Zo zegt Karen zelf: 'Ik heb vooraf geen researchdossier over mijn gasten doorgenomen. 'Karentaine' is gewoon een avondje onder vrienden. Van stress is er dus geen sprake.'

In de eerste aflevering waren Tom en Kato van The Starlings te gast. Samen praten ze over het nieuwe album van The Starlings, maar ook over het levens tijdens corona. Deze aflevering is online te vinden op YouTube en Spotify.

Bron: Het Nieuwsblad