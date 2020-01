Julie Van den Steen naast Niels Destadsbader in 'The Masked Singer'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Eerder vandaag kon je al lezen dat Niels Destadsbader nog dit voorjaar de tv-show 'The Masked Singer' gaat presenteren op VTM. Maar met welke co-presentatrice zou hij dat doen? Ook dat is nu bekend.

Welke celebrity zit verstopt achter het masker? Dat is een vraag die dit voorjaar ongetwijfeld over de lippen van veel kijkers zal gaan, want VTM brengt de internationale tv-hit 'The Masked Singer' naar Vlaanderen. De show waarin bekende gezichten van kop tot teen gehuld zijn in prachtige kostuums en waarin pakweg een zingend 'monster' in duel gaat met een gigantisch 'insect'. Hosts van deze nieuwe show worden Niels Destadsbader en Julie Van den Steen.

In 'The Masked Singer' nemen bekende gezichten het al zingend tegen elkaar op. Hun gezichten krijgt Vlaanderen echter niet te zien, want de celebrity’s verstoppen zich tijdens het hele parcours onder een indrukwekkend, gemaskerd kostuum. Wie er in elk kostuum verscholen zit, is zowel voor het 4-koppige panel als voor het publiek één groot raadsel. Elke aflevering eindigt met een spannende ontmaskering, waardoor de identiteit van één van de gemaskerde zangers onthuld wordt.

Niels: 'De voorbije maanden kreeg het programma een codenaam, zodat er zéker niks kon uitlekken. Net zoals de deelnemers, waarvan haast niemand van de productie mag weten wie er er onder de maskers zit. Alles staat of valt met het mysterie van het programma. Het idee dat de kijker per ongeluk zijn favoriet bekend gezicht naar huis kan sturen, is echt geestig. In het buitenland is dit format al een groot succes, ik ben benieuwd wat Vlaanderen ervan gaat vinden.'

Julie: 'Ik ben ongelofelijk blij dat ik deze kans krijg. Heel fijn dat ik samen met Niels mee mag raden wie er onder die gekke kostuums zal zitten! In het buitenland was het al zeer indrukwekkend en ik hoop dat het minstens even gek en spannend zal worden bij ons!'

Het originele format van de music game show komt uit Zuid-Korea en brak ondertussen al heel wat kijkcijferrecords in onder andere de VS, Australië, Nederland en Frankrijk. Naast België zal het programma het komende jaar ook te zien zijn in onder andere Argentinië, Zuid-Afrika, de UK en bijna heel Europa. Het programma werd dit jaar ook genomineerd voor een Emmy Award in de categorie 'Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program'.

Het mysterie rond 'The Masked Singer' begint in het voorjaar van 2020 bij VTM. De precieze uitzenddatum wordt later bekendgemaakt. In tussentijd wordt het programma in het grootste geheim voorbereid.