Johny Voners brengt verhaal Sven De Ridder in beeld in laatste 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn'

'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn' brengt in de slotaflevering morgen, donderdag 28 mei om 20.35 uur, een warm eerbetoon aan Johny Voners, die midden maart overleed.

Johny brengt het verhaal van Sven De Ridder in beeld en transformeert tot Mexicaanse restauranteigenaar, compleet met snor en sombrero. Voor Sven zelf een mooie herinnering aan de laatste opnames die hij met één van zijn idolen mocht beleven. Ook Vlaanderens bekendste IJslandse tv-kokkin Dagny Ros Asmundsdottir deelt een opvallend verhaal met de kijkers.

Dat Sven De Ridder een adoratie heeft voor Amerika, is een publiek geheim. Dat is dan ook waar zijn verhaal zich afspeelt. Sven keert terug naar 1992, toen hij als 18-jarige knaap op bezoek was bij het gastgezin waar hij als uitwisselingsstudent had verbleven. Samen met mama Jenny (Ruth Beeckmans), haar man en 2 zonen ging hij op uitstap naar Tijuana en belandde hij in het plaatselijke restaurant El Nacho Loco. 'Die baas van El Nacho Loco, die was ook een beetje loco', klinkt het. Svens verhaal begint met véél 'margarita’s on the house' en eindigt met één grote complottheorie...

De 'loco' uitbater van restaurant El Nacho Loco wordt glansrijk vertolkt door Johny Voners, die zo voor het eerst sinds zijn overlijden in een nieuwe rol op tv verschijnt. 'Johny was één van mijn helden, dus ik was heel blij dat hij mee wilde doen met 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn'', vertelt Sven De Ridder daarover. 'Het was de laatste keer dat we samen op de set stonden. Die opnamedag krijgt nu een andere dimensie. Johny is veel te vroeg moeten gaan.' 'Voor mij was het de eerste en jammer genoeg ook de enige keer dat ik met Johny mocht spelen', vult Ruth Beeckmans aan. 'Dat ik met zo’n groot acteur heb mogen spelen, is een cadeau dat ik voor de rest van mijn leven zal koesteren.'

Ruth Beeckmans gaat in de slotaflevering van 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn' ook op bezoek bij de IJslandse tv-kokkin Dagny Ros Asmundsdottir. Ruth krijgt er twee verhalen voor de prijs van één. 'Een verhaal in een verhaal.' Daarvoor keert Dagny Ros terug naar haar studentenjaren en een memorabel examen dat ze hoogzwanger moest afleggen. 'En plots was mijn water gebroken…'

'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn', laatste aflevering op donderdag 28 mei om 20.35 uur bij VTM.