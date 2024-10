JOE viert 40 jaar Clouseau met 40 uur hits, verrassingen en een exclusieve showcase

Clouseau viert zijn 40-jarig jubileum en dat laat radiozender JOE niet onopgemerkt aan zich voorbijgaan. Op donderdag 24 en vrijdag 25 oktober pakt de zender groots uit met een feestelijk eerbetoon aan de iconische band die al vier decennia lang de harten van Vlaanderen én van de JOE-luisteraars verovert.

Gedurende 40 uur zet JOE de broers Koen en Kris Wauters in de schijnwerpers, met een overvloed aan Clouseau-hits, een Clouseau Top 40, tal van bekende fans, boeiende anekdotes én een exclusieve showcase.

De broers trappen de feestelijke uitzending zelf af met nooit eerder vertelde anekdotes in de ochtendshow bij JOE-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx. En ook omgekeerd delen enkele bekende Vlamingen hun mooiste herinneringen aan Clouseau. Van collega’s uit de muziekindustrie als Laura Tesoro, Karen Damen en Cleymans & Van Geel tot bekende tv-persoonlijkheden als An Lemmens en Julie Van den Steen: tal van bekende fans vertellen wat de muziek van de broers voor hen betekent. Eind dit jaar hebben de twee maar liefst 13 concerten uitverkocht in het Sportpaleis, maar als kroon op het jubileum biedt JOE 40 luisteraars de kans om de iconische band van heel dichtbij te bewonderen tijdens een exclusieve en intieme showcase. Gedurende de 40-uur durende uitzending kunnen luisteraars elk uur meespelen en hun kans wagen om een duoticket te winnen. Op vrijdag 25 oktober mogen de gelukkige winnaars luidkeels meezingen met nostalgische hits als 'Daar Gaat Ze', 'Anne' en 'Nobelprijs'.

Clouseau: '40 jaar geleden begonnen we aan een avontuur waarvan we nooit hadden durven dromen dat het zo lang zou duren. Dit feest bij JOE is een ode aan iedereen die ons op deze reis heeft gevolgd en altijd trouw is gebleven. Het wordt een jubileum om nooit te vergeten – samen zingen, herinneringen ophalen en vooral genieten van wat we het liefste doen: muziek maken.'

JOE-ochtendstemmen Sven Ornelis en Anke Buckinx: 'Clouseau is voor ons en ongetwijfeld ook voor onze luisteraars, pure nostalgie. Of je nu verliefd was, een feestje bouwde of iemand dierbaar moest missen, hun muziek loodste ons door tal van levensmomenten. De broers zongen de pannen van het dak tijdens onze allereerste JOE Christmas Ball, brachten hun nieuwe single ‘Tweesprong’ voor het eerste live in onze studio en ook hun allergrootste hits als ‘Brandweer’ en ‘Vonken en Vuur’ mochten we van dichtbij beleven. Het is een eer om 40 jaar Clouseau te mogen vieren bij JOE en alle mooie herinneringen weer tot leven te brengen. Dit worden 40 uren vol kippenvel én luidkeels meezingen samen met al onze luisteraars!'