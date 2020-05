Joe verandert vanaf 4 mei elke dag van naam om helden te bedanken tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft heel het land door elkaar geschud. Radiozender Joe wil dan ook een welgemeende 'merci' zeggen aan iedereen die zijn steentje bijdraagt.

Om de helden te eren die het land draaiende houden, verandert de zender vanaf maandag 4 mei een week elke dag van naam. Zeg niet langer Joe, maar wel Anja, Stefaan, Caroline, Karel en Freya.

Zij zijn telkens ambassadeur voor hun sector: Kassierster Anja uit Hasselt is dat op maandag 4 mei ter ere van de voedingssector en iedereen die daartoe bijdraagt, brandweerman Stefaan uit Gent op dinsdag voor de hulpdiensten, vrijwilligster Caroline uit Zellik op woensdag voor de vrijwilligers, schooldirecteur Karel uit Brugge op donderdag voor de kinderopvang en scholen en verpleegster Freya uit Antwerpen op vrijdag voor de zorgsector. Joe-dj's Sven Ornelis en Anke Buckinx zullen Joe vanaf 4 mei elke ochtend om 8.00 uur 'omdopen'.

Joe-dj Sven Ornelis: 'Het is onmogelijk om iedereen die in de vuurlinie staat tijdens de coronacrisis te bedanken. Daarom eren we bij Joe elke dag een soort ambassadeur die optreedt als vertegenwoordiger voor de hele sector waarin hij of zij werkt.'

Sven & Anke sturen ook Evi Hanssen op pad, die - op een veilige manier - meegaat met de ambassadeur van de dag om zijn of haar verhaal te brengen. 'Ik applaudisseer sowieso al elke dag om 20.00 uur om alle helden van nu te bedanken. Ik ben zo enthousiast over deze actie, want alles wat we kunnen doen om hen te eren, moeten we gewoon doen. Niet alleen voor Anja, Stefaan, Caroline, Karel en Freya, maar ook voor alle mensen die ze vertegenwoordigen', vertelt Evi Hanssen.

Heel veel muziek en boodschappen als 'bedankje' voor de sectoren

Evi vertelt elke dag op de radio wat ze allemaal heeft meegemaakt en er komen ook verhalen van vrienden en collega's van de ambassadeur van die dag aan bod. Verder staat muziek centraal: de hele dag door worden er nummers gedraaid voor alle mensen in de sector waar het die dag om draait en kunnen luisteraars boodschappen insturen via Joe.be en de Joe-app.