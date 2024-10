JOE-dj Anke Buckinx is in het geheim getrouwd

Leuk nieuws bij JOE. Het leek de 'eeuwige verloving' maar niets is minder waar. JOE-dj Anke Buckinx is enkele dagen geleden stiekem in het huwelijksbootje gestapt met haar vriend Tom.

Dat maakte Anke zojuist zelf bekend bij JOE. 'Ik heb iets gedaan voor de allereerste keer. Ik heb het nog tegen niemand gezegd, dus sorry liefste mama, papa, kindjes, vrienden en luisteraars maar… Tom en ik zijn stiekem getrouwd! Op vrijdag 27 september, om 3 uur in de namiddag. Niemand was erbij. We hebben het echt met ons tweetjes gedaan. Tom en ik vieren mijlpalen altijd bescheiden, en dat hebben we nu ook zo gedaan. Geen trouwjurk, geen kostuum. We zijn niet het type dat graag de hele dag in de schijnwerpers staat. Daarom hebben we het op onze manier gevierd, een feest van ons tweetjes. Ik ben blij dat ik mezelf na 20 jaar eindelijk legaal mevrouw François mag noemen. Ik kan het iedereen aanraden om het op deze manier te doen. Ik ben dolblij!', vertelde Anke.

De JOE-luisteraars kregen dus de primeur, en ook collega-ochtendpresentator Sven Ornelis was compleet verrast door het nieuws. 'Wat?! Dit had ik echt niet zien aankomen. Wanneer komt het feest? Ik wil zo graag een cadeau voor je kopen. En geen openingsdans? Geen ringen? Ik ben er nog niet goed van. Dikke proficiat, Anke!' Ook voor Ankes moeder kwam de aankondiging onverwacht. Ze hing meteen aan de lijn: 'Ik viel bijna van mijn stoel. Van een verrassing gesproken. Ik ben blij voor jou!'