Jeroen Meus presenteert 'Dagelijkse Winterkost' vanuit Oostenrijk

Foto: Eén - © VRT/Sam Van den Brandt 2019

In de kerstvakantie verlaat Jeroen Meus zijn vertrouwde keuken in Leuven en pakt hij zijn koffers richting Oostenrijk. Van daaruit presenteert hij in de kerstvakantie 'Dagelijkse Winterkost'.

Jeroen Meus zet elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.

Deze week in 'Dagelijkse Winterkost':

- Maandag: Een stevige maaltijdsoep met rundvlees en aardappelen. Ideaal om je aan te verwarmen op een koude winterdag.

- Dinsdag: Echte winterkost met gehutste spruitjes, aardappelen en gerookt vlees.

- Woensdag: Een luchtige Oostenrijkse pannenkoek met verse appelcompote.

- Donderdag: Een klassieker op alle vlakken: gepaneerd en gebakken kalfsvlees met een romige aardappelsalade.

- Vrijdag: Deze Oostenrijkse pasta wordt gepimpt met kaas en krokant gebakken uiringen.

'Dagelijkse Winterkost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.