Jan Suykens en Thijs Zonneveld gloednieuw commentaarduo Milaan-Sanremo op VTM

Nu zaterdag 20 maart zendt VTM de eerste échte topklassieker van het wielerjaar live uit: Milaan-Sanremo, één van de vijf monumenten van de koers. Met Wout van Aert staat er een Belgische favoriet aan de start van de 112de editie van de Primavera.

Zijn belangrijkste concurrent Mathieu van der Poel komt uit Nederland maar woont in ons land: België-Nederland dus aan de Italiaanse kust. Bij VTM hoeft de kijker op zaterdag niets te missen van deze spannende wedstrijd.

Sportjournalist Stijn Vlaeminck brengt in het VTM NIEUWS van 13.00 uur een stand van zaken en enkele startinterviews, om vanaf 13.35 uur rechtstreeks naar Italië over te schakelen. Jan Suykens en Thijs Zonneveld zorgen als gloednieuw Belgisch-Nederlands duo voor het wedstrijdcommentaar. In afwachting van de rechtstreekse beelden leiden zij een heleboel startinterviews van Maxim Goethals in Milaan en beelden van de eerste wedstrijduren in.

Jan Suykens is al jaren een vaste waarde op de sportredactie van VTM. Thijs Zonneveld is een ex-wielrenner en een van de meest gezaghebbende wielerjournalisten van Nederland, waar hij voor het Algemeen Dagblad werkt. Suykens en Zonneveld verwachten zaterdag spektakel.

Jan Suykens: 'Milaan-Sanremo is altijd een koers om naar uit te kijken, het eerste monument van het wielerjaar. Maar deze editie is nu al uniek door wat Wout van Aert en Mathieu van der Poel de voorbije weken hebben laten zien. Wordt het ook een België-Nederland op de Via Roma in Sanremo? Mogelijk, maar voor hetzelfde geld krijgen we een verrassing', aldus Jan Suykens.

In 2020 won Van Aert Milaan-Sanremo na een millimeterspurt tegen Julian Alaphilippe. De voorbije week bewees hij in Tirreno-Adriatico met dubbele ritwinst dat de topconditie in aantocht is. Hetzelfde geldt voor Van der Poel. Denk maar aan zijn recente zege in de Strade Bianche en zijn indrukwekkende ritwinst in Tirreno-Adriatico. Benieuwd wie zaterdag aan het langste eind trekt. Of wordt wereldkampioen Alaphilippe de spelbreker?

Thijs Zonneveld: 'Er zijn bijna geen scenario’s te bedenken waarin Van der Poel of Van Aert niét winnen. Maar wie van hen twee dan wel wint? Ik kan echt niet zeggen wie de beste is. Zij zijn extreem bijzonder. Zelf kunnen kiezen wanneer je wegrijdt, dat lijkt me magisch. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben benieuwd hoe de Vlamingen het gaan vinden dat een Nederlander commentaar geeft bij 'hun' koers. Ik vind dit een eer, want de taal van de koers is Vlaams. Jullie typische uitdrukkingen, ik vind ze geweldig, maar ik kan ze niet zomaar overnemen. Als ik dat doe, dan ben ik aan het imiteren en dat wil ik niet. Het wordt commentaar met een Nederlands sausje.'

'Milaan-Sanremo', met Jan Suykens en Thijs Zonneveld, zaterdag 20 maart vanaf 13.35 uur live bij VTM.