Jaak Van Assche praat over toekomst 'F.C. De Kampioenen'

Foto: © VRT 2004

Het Nieuwsblad publiceert een weekendinterview met acteur Jaak Van Assche, bijna 80 intussen. En daarin heeft hij het ook over de toekomst van 'F.C. De Kampioenen'.

In oktober 2019 kondigden de cast van 'F.C. De Kampioenen' en Eén aan dat er nieuwe afleveringen zouden gemaakt worden van de iconische sitcom. De afleveringen zouden in 2021 te zien zijn naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de serie. Maar midden maart overleed dan Johny Voners, Xavier in 'F.C. De Kampioenen', aan de gevolgen van kanker. En toen was de toekomst van de reeks plots weer heel onzeker.

In Het Nieuwsblad vertelt Jaak Van Assche nu dat de acteurs sinds het overlijden van Johny twee keer zijn samengekomen. 'We hebben iets op papier gezet en het is aan de VRT om daarover te oordelen. Het is niet zo dat als wij het licht op groen zetten, de VRT zomaar mee in het diepe springt. Zij zorgen voor de centen en de faciliteiten, en hebben dus een cruciale stem', aldus Van Assche.

De nieuwe afleveringen van 'F.C. De Kampioenen' komen er dan misschien toch. Maar hoe die er dan, zonder Johny Voners, zullen uitzien is dus nog even afwachten.

Bron: Het Nieuwsblad



