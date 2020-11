Is belangrijke verhaallijn van 'Familie' uitgelekt?

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2018

Opschudding dit weekend bij de fans van 'Familie'. Het lijkt er namelijk op dat een belangrijke verhaallijn in de soap ongewild voortijdig is uitgelekt. De schuld van een video op de Instagrampagina van een acteur.

In een Instagram-video op de account van Yanni Bourguignon, die Cédric speelt, bladert een vriendin van de acteur door een van de scenario's. Op zich niets mis mee want voor de gewone kijker was de tekst van het scenario onleesbaar. Toch zoomde een fan in op de tekst en kon zo de volgende stukken te voorschijn toveren: 'Amelie vertelt Peter dat ze ongeneeslijk...', en ook dat 'de ziekte onder controle is'.

Betekent dit echt een nieuwe verhaallijn voor Amélie (Erika Van Tielen)? Of is er toch niets aan de hand en werden nieuwsgierige fans op het verkeerde been gezet? Als het echt is, dan zou het gaan om scènes die over zes weken op televisie te zien zijn.

Bron: Het Nieuwsblad