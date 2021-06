Intriges én grote cliffhanger in extra lange slotaflevering van 'Lisa'

Met een onverwachte moord, een spectaculair auto-ongeval, een plotse zwangerschap, heftige confrontaties tussen liefdesrivalen en continue spanningen tussen de halfzussen deed de telenovelle 'Lisa' de voorbije weken flink wat stof opwaaien. Al staat er nog heel wat te gebeuren.

De VTM-kijkers mogen zich donderdag 1 juli opmaken voor een éxtra lange en spannende slotaflevering van 'Lisa'. Durft Lisa (Tinne Oltmans) haar droomprins Jonas (Oscar Willems) eindelijk de liefde te verklaren? Of blijft Katja (Anouck Luyten) haar geluk in de weg staan?

Lisa en Jonas groeiden de voorbije weken steeds meer naar elkaar toe. Zo week Jonas geen seconde van Lisa's zijde nadat bleek dat Gert (Bert Verbeke) haar in het geheim drogeerde. Lisa hielp op haar beurt Jonas bij het schrijven van de begrafenisrede voor zijn vader. Wanneer een pitch voor een nieuwe campagne de mist ingaat, heeft Jonas een heel ander plan om Lisa haar onzekerheid aan te pakken. En dat doet hij op een wel heel speciale manier... Zorgt Jonas ervoor dat Lisa haar verlegenheid de baas kan?

Niet alleen is de chemie tussen Lisa en Jonas duidelijk voelbaar, ook het temperament van Gert zorgt voor een stevige dosis spanning in de telenovelle. Zeker wanneer Gert achter de rug van Dorine (Hilde Heijnen) zelf een deal met Katja uit de brand probeert te slepen om haar te doen zwijgen over de moord op Mark (Lucas Van den Eynde). Zal Gert zich nog dieper in de nesten werken om zich uit de greep van Katja te bevrijden? En zal de moord op zijn vader een goed bewaard geheim blijven?

De extra lange slotaflevering zorgt ook voor verrassende wendingen tussen enkele geliefden. Zo heeft Patrick (Frank Dierens) iets belangrijks op te biechten aan Suzanne (Hilde De Baerdemaeker) en komt het tussen Pilar (Naomi Janssens) en Lars (Thomas Van Caeneghem) tot ongemakkelijke confrontaties. Hoe zal het tussen hen uitdraaien?

Het scenario van 'Lisa' is van de hand van Hugo Van Laere ('Sara', 'Familie') en zijn team. Elias Mentzel ('#LikeMe', 'Familie') is hoofdregisseur/showrunner. Producenten zijn Pieter Van Huyck en Ivy Vanhaecke ('Spitsbroers', 'Undercover', 'Beau Séjour', 'Professor T.'). 'Lisa' is een coproductie van De Mensen en Gardner and Domm, met de steun van gaststad Vilvoorde en de tax shelter maatregel van de Federale Overheid. De buitenopnames vinden plaats in Vilvoorde, de thuisstad van 'Lisa'.

'Lisa' (slotaflevering!), donderdag 1 juli om 20.00 uur bij VTM. De afleveringen van de telenovelle 'Lisa' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.