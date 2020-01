Internationale carrière voor 'Down the Road'

Foto: Eén - © VRT 2019

Het Eén-programma 'Down the Road' met Dieter Coppens, een productie van Roses are Blue, krijgt een paar buitenlandse versies. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Polen en Roemenië gaan elk hun eigen 'Down the Road' maken.

In 'Down the Road' trekt Dieter Coppens op reis met zes mensen met het Syndroom van Down. Op Eén start het derde seizoen op 27 januari. Dit keer gaat de reis naar Spanje en Marokko. De internationale doorbraak van de serie is een gevolg van enkele internationale prijzen. Zo viel 'Down the Road' al in de prijzen in onder meer Groot-Brittannië, de VS en Duitsland.

Bron: Het Nieuwsblad