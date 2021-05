Iedereen lid van 'De Thuisploeg'

Vanaf vrijdag 4 juni tot en met de dag van de finale (vrijdag 11 juni) presenteren 'Thuis'-acteurs Lynn Van den Broeck (Viv) en Raf Jansen (Dieter) een uniek na-praatprogramma over de aflevering van de dag. Want de spanning stijgt voor de fans van 'Thuis': met de seizoensfinale in zicht valt er veel na te praten over de gebeurtenissen in het leven van de personages.

Elke dag schuiven een bekende 'Thuis'-kijker en een collega-acteur mee aan tafel bij Lynn en Raf. Na de uitzending van 'Thuis', om 20.40 uur, staat telkens een nieuwe aflevering van deze online videoreeks klaar op VRT NU en in de Telenet TV-theek.

In 'De Thuisploeg' komen, net als bij zovele kijkers thuis, meteen na de afleveringen de tongen los. Wie deed wat waarom en vooral: wat gaat er morgen gebeuren?

Lynn: 'Het wordt een programma in een leuke, ontspannende sfeer. Net als onze kijkers thuis gaan we met een bekende fan de aflevering vanuit de zetel bekijken en laten we hen volledig gaan met de zotste theorieën hoe het misschien wel kan aflopen.'

De wildste theorieën en grote dromen voor de finale

Lynn en Raf installeren zich elke avond in Bar Madam en ontvangen een bekende fan en een collega-acteur. Samen bespreken ze de net afgelopen aflevering en zoeken ze naar antwoorden voor de toekomst. Marie Verhulst, Sander Gillis, Jolien Roets en Hakim Chatar, Riadh Bahri, Celine Van Ouytsel, en Lore Schueremans (uit 'Down The Road') komen vertellen over hun favoriete tv-programma.

Raf: 'Ik heb zin om die bekende fans aan de tand te voelen over onze seizoensfinale. Benieuwd hoe zij toeleven naar de laatste aflevering en wat hun pronostieken zijn over de verhaallijnen.'

Deze bekende 'Thuis'-fans delen hun wildste theorieën en dromen voor de finale:

04/06: Sander Gillis en Marleen Merckx

07/06: Riadh Bahri en Christophe Haddad

08/06: Celine Van Ouytsel en Geert Hunaerts

09/06: Marie Verhulst en Katrien De Ruysscher

10/06: Lore Schueremans uit Down the road en Tina Maerevoet

11/06: Jolien Roets en Hakim Chatar en Bart Van Avermaet

Riadh Bahri: 'Ik heb echt veel zin om een pint te gaan drinken in Bar Madam. Al sinds aflevering 1 ben ik een vaste kijker. Elke moord, trouwpartij, begrafenis of geboorte heb ik gezien. En als ik eens een paar weken niet kan kijken, dan binge ik zoals een echte fan in het weekend op VRT NU uren thuis!'

Celine Van Ouytsel: 'Nergens beter dan Thuis. Dus toen ik de vraag van Raf en Lynn kreeg om langs te komen in 'De Thuisploeg', moest ik geen twee keer nadenken!'

Spanning in aanloop naar de 'Thuis'-finale

De uitzending van gisteren eindigde met een knal en een slag in het water. Jacques hield Rosa en Waldek onder shot. Dat was meteen het startsignaal voor de rush naar de finale op vrijdag 11 juni. Was dit het einde van Jacques? Of is hij de politie opnieuw te snel af? Wie zijn de slachtoffers die hij nu al meer dan een jaar achterlaat?

Naast spanning is er ook hele veel liefde de komende weken in 'Thuis'. Liefde van Christine en Adil voor hun kinderen Jaan en Finn, liefde tussen Joren en Stan – of was het nu toch enkel vriendschap? En: er is ook oude liefde die niet roest, en liefde die gebroken wordt door het verleden...

Een cocktail aan tegenstrijdige en hevige emoties, dat zijn de finaleweken van 'Thuis'.

'Thuis', elke weekdag om 20.10 uur op Eén.

'De Thuisploeg', elke weekdag vanaf vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 juni, om 20.40 uur op VRT NU en in de Telenet TV-theek.