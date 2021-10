'Iedereen Klassiek' lokt 10.000 bezoekers naar Brugge

Met een opkomst van 10.000 bezoekers voor 'Iedereen Klassiek' was Brugge opnieuw dé hoofdstad van de klassieke muziek. Van Steve Reich in de Brugse stationshal, Wagners Walküre met Brussels Philharmonic tot Iedereen Danst! op de Markt.

Samen zingen, dansen, luisteren en genieten: klassieke muziek is springlevend, inspireert zowel de kenner, liefhebber als nieuweling en verbindt jong en oud.

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon kwam genieten.

Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management: ''Iedereen Klassiek' is echt een topinitiatief. Het is één van mijn stokpaardjes dat klassieke muziek zo veel mogelijk moet kunnen beleefd worden buiten het kleine kringetje van de kenners. De schitterende dag vandaag in Brugge heeft hopelijk weer heel wat nieuwe liefhebbers overtuigd.'

Organisatoren Klara, Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en de stad Brugge kijken trots terug op alweer een geslaagde samenwerking. Door concerten verschillende keren te programmeren, kon alles veilig verlopen. Overal klonk muziek: in en rond het Concertgebouw en verspreid over de Brugse binnenstad.

Chantal Pattyn, nethoofd Klara: 'Ik ben in de wolken dat 'Iedereen Klassiek' eindelijk kon plaatsvinden. Het is een hoogdag voor Klara en de partners in Brugge en vooral voor de klassieke muziek die door zovelen omarmd wordt.'

Nagenieten van 'Iedereen Klassiek' kan op klara.be en in de Klara-app.