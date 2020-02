Hooverphonic met 'Release me' naar het Songfestival

Foto: © VRT 2020

'Release Me', dat is de titel van het liedje waarmee Hooverphonic naar het Eurovisiesongfestival gaat in Rotterdam. Het is een zeer herkenbaar Hooverphonic-liedje geworden. Maar luister vooral zelf!

Het is afwachten of we met 'Release Me' ook de finale halen. Het oordeel valt op dinsdag 12 mei. Dan staat Hooverphonic in de eerste halve finale. Als alles goed gaat, dan volgt de grote finale op zaterdag 16 mei.

Oordeel zelf en beluister 'Release Me'.







