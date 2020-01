'Homo Universalis' op verplaatsing

Foto: Eén - © VRT 2019

'Homo Universalis', de populaire rubriek van 'Iedereen Beroemd', is vanaf 24 januari terug met een nieuw seizoen. In de spelrubriek op En gaan 100 nieuwe mannen en vrouwen dagelijks een uitdaging aan in de hoop gekroond te worden tot de nieuwe homo universalis.

Aardappels opvangen op een vork, een espadrille zo ver mogelijk wegschoppen, een ketting maken met elastiekjes, zoveel mogelijk uienringen snijden. Dat kunnen alleen maar spelletjes in 'Homo Universalis' zijn. Nieuw dit jaar is dat die proeven zich af en toe op een andere locatie zullen afspelen. Zo krijgen de kandidaten al zeker een week lang opdrachten op een ijspiste.

Voor de rest blijft het concept onveranderd. Elke dag valt iemand af tot er maar één kandidaat overblijft: dé homo universalis. De winnaar van het spel mag een jaar lang gratis op reis. Walter Grootaers zal ook dit seizoen de onverbiddelijke scheidsrechtersstem zijn.

Bron: Het Laatste Nieuws