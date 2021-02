Hoewist? 60 jongeren uit MNM Community laten hun stem horen

In een open brief en bijhorende videoboodschap uiten 60 jongeren hun bezorgdheden over het huidige publieke debat over jongeren. De jongeren vonden elkaar in de 'MNM Community'.

Via die Community gaat MNM, achter de schermen, maandelijks in dialoog met een brede groep jongeren. Nu treden ze voor het eerst naar buiten met deze open brief. De afgelopen dagen faciliteerde MNM hun boodschap, door de video te tonen tijdens veelbekeken moment op één. Om de aandacht niet af te leiden van de boodschap, koos MNM ervoor om niet als afzender op treden en de jongeren op de voorgrond te zetten. Zelf verspreidden de jongeren de boodschap via hun social media-kanalen.

'MNM gaat 24/7 in gesprek met jongeren. Programma's zoals 'Generation M', gaan dagelijks in dialoog met jongeren. Maar ook met initiatieven zoals 'De Strafste School' of 'Marathonradio' krijgen jongeren dag in dag uit een plek op MNM. Nu hebben we ervoor gekozen om de jongeren ons platform te geven, zelfs zonder MNM te vermelden', vertelt Steven Lemmens, de netmanager van MNM.

De komende weken ondersteunt MNM een aantal acties om het gesprek met jongeren aan te gaan en onderlinge conversaties tussen jongeren te stimuleren. Donderdag starten een reeks online sessies voor en met jongeren. Op donderdag 11, 18 en 25 februari kunnen jongeren inloggen op Zoom om met elkaar in gesprek te gaan. MNM biedt op die manier een platform aan en stimuleert zo de onderlinge conversatie.

De 'MNM Community'

Maandelijks gaat MNM achter de schermen in dialoog met de 'MNM Community', 60 jongeren tussen 12 en 24 jaar. Dit voorlopig, omwille van corona, via online sessies in drie verschillende leeftijdsgroepen. Tussendoor wordt er contact gehouden met de jongeren, en wordt de onderlinge connectie gestimuleerd, via gespreksgroepen op WhatsApp, Facebook,...

Het vertrekpunt daarbij is het -op een laagdrempelige manier- in dialoog te treden met jongeren om van daaruit de leefwereld van jongeren als dagelijkse inspiratiebron voor MNM te hanteren en zo dieper inzicht te verwerven in de doelgroep van MNM.

'HOEWIST?' De integrale open brief van de 'MNM Community':

Hé jij daar,



Hoewist met jou?



We zitten hier nu al bijna een jaar. 'Wil je terugkijken naar deze dag vorig jaar?' . Het zijn reminders die we dagelijks krijgen via bijvoorbeeld Snapchat, en die verraden wat nu al bijna een jaar binnen zitten. Voor moesten we het uit het oog zijn verloren. De voorbije tijd is er overvloedig over ons gesproken, getweet en geschreven . Onze mond was vaak te groot en onze motivatie te zwak. We werden al te vaak bekeken als 'superverspreider in overdrijven' of er werd gewoonweg niet over ons gesproken.

Hoewel je ons weinig zélf aan het woord hoorde, waren we wel nummer 1 trending. 'Jongeren kwijnen weg door crisis', 'Jongeren opgepakt op lockdownfeestje', 'Jongeren halen steeds slechtere punten'. Er werd wel over ons gesproken maar niet mét ons. We hadden het gevoel dat we luid riepen, maar niemand die ons hoorde. Al vertellen we écht graag hoe het met ons gaat, zonder dat we willen of moeten schreeuwen. Dat is wat we vandaag met deze brief willen doen.

Ondertussen werd er achterom gekeken en zien we de eerste bemoedigende acties voor ons. We kregen een plaats in de vaccinatiestrategie en onze premier vertelde: 'We hebben jullie nodig.' Wel, hier zijn we. Nu is het aan ons om onze stem te laten horen. Een award voor zelfopoffering en moed hebben we niet nodig, wel de erkenning dat we een generatie zijn die voor een stevige uitdaging staat. Een simpele (ontsmette) schouderklop is daarbij voldoende. Zonder virtuele strijd, maar samen door het vuur tegen corona. Want bovenal willen we er samen doorgeraken .

Een sterke verbondenheid vinden we belangrijk. Laat ons het samen aanpakken en elkaar vooral niet uit het oog verliezen. Laat ons samen dromen en samen uitkijken naar het maken van nieuwe herinneringen. We willen ons stem laten horen, maar meer nog willen we ook nieuwe mensen leren kennen, anderen ontdekken en gewoon... met elkaar praten.

En hey, laat ons durven zeggen tegen onszelf én tegen elkaar... 'Het is oké'. Het is oké om een goeie dag te hebben of net een rotslechte. Het is oké om soms onzeker te zijn en gewoon een hele dag in de zetel te willen hangen. Het is oké om soms 'nee' te zeggen of helemaal geen antwoord te weten. Het is oké om soms mega gefrustreerd te zijn. Het is oké om soms gewoon niets te doen, of alles te willen. Het is oké om keihard te willen schreeuwen of zo nu en dan gewoon te zwijgen. Het is oké om je soms eenzaam te voelen of net te genieten van alleen te zijn. Het is oké om het kotsbeu te zijn. En vooral; het is oké om te durven dromen, te blijven dromen.

En hoewist met jou? Maar echt, hoewist met jou?

Amber B., Anaïs D., Anass B., Ange K., Anne-Sophie Z., Ariana V., Arwen B., Bonny H., Britt D., Charlotte S., Charlotte V., Dagmar P., Dorien J.,Emma V., Evelyne F., Famke V., Gianni G., Iana R., Iana S., Isabeau G., Jana D., Jasmine V., Jord V., Katia P., Kobe D., Laine W., Lander W., Lara V., Lilly A., Linde W., Lore B.,Margot B., Marie W., Marlies P., Marliese D., Marloes D., Maya S., Melisa G., Mertali T., Nathan M., Nina B., Nina D., Noor B., Oyinda O., Rani B., Remi M., Santi M, Sofie S., Talha M., Thomas B., Yanaika E., Yara P., Yasmin-Kiana V., Yorben V., Younes A.