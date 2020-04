Het unieke liefdesverhaal van Luc Appermont en Bart Kaell op VTM

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Vanaf 23 april zit de tv-avond op donderdag in een gloednieuw jasje bij VTM. Naast het tweede seizoen van 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn' dat van start gaat om 20.35 uur lanceert VTM ook een gloednieuwe, tweedelige reeks rond Luc Appermont en Bart KaŽll.

In 'Luc & Bart - Een Paar Apart' geven zij om 21.05 uur een unieke kijk in hun levens- en liefdesverhaal. Persoonlijke vriend des huizes Jonas Van Geel spreekt de 2 afleveringen aan elkaar.

Al 40 jaar delen Luc en Bart lief en leed met elkaar, maar dat hielden ze wel 30 jaar lang verborgen voor de buitenwereld. Waarom bleef hun liefde zo lang verborgen? Hoe leerden ze elkaar kennen? Wat hebben ze op professioneel vlak voor elkaar betekend? Naar aanleiding van Lucs 70ste verjaardag afgelopen najaar vertellen ze samen met bekende vrienden en collega’s zoals Kürt Rogiers, Bart Peeters, Staf Coppens, Sam Gooris & Kelly Pfaff, Willy Naessens en Steven Van Herreweghe over hun liefde en over de professionele weg die ze de voorbije 40 jaar samen hebben afgelegd.

Maarten Janssen, channelmanager VTM: 'Bij VTM blijven we de komende weken niet alleen inzetten op informatie, maar ook op entertainment. Dat doen we onder andere met de lancering van 3 nieuwe programma’s. We hebben nieuwe afleveringen van onze sterkhouder Groeten Uit klaar en een nieuw seizoen van de verrassende titel 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn'. En dan is er onze special over Luc en Bart. Die twee hoeven geen introductie meer. Luc heeft door de jaren heen zoveel betekend voor VTM en is een uniek talent in alle opzichten. Daarnaast vormt hij nu al meer dan 40 jaar een uniek paar met Bart. Zijn 70ste verjaardag is een ideaal moment om hem in de bloemetjes te zetten.'

'Luc & Bart - Een Paar Apart', vanaf donderdag 23 april om 21.05 uur bij VTM.