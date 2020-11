Het is zover! Alle maskers zijn afgevallen!

Foto: VTM © DPG Media 2020

Vanavond was de grote finale van 'The Masked Singer' te zien bij VTM. We geven je graag alle info mee, maar als je de show nog niet gezien hebt, stop je nu best met lezen.

Koningin is de grote winner van 'The Masked Singer'. Niet Dana Winner, maar wel Sandra Kim. Zij strijkt zo 34 jaar na het Eurovisiesongfestival opnieuw het goud op. Sandra verrast ook meteen met een single na haar avontuur: een eigen versie van Who Are You van The Who, de titelsong van 'The Masked Singer' die door Regi onder handen werd genomen. In de grote finale vielen vanavond alle maskers af. Kevin Janssens zorgde voor een grote verrassing toen hij zijn Wolf-masker af zette en Gio Kemper bevestigde de vermoedens als hoofdverdachte voor Duiker.

De drie finalisten geven op zaterdag 7 november om 19.50 uur in 'Behind The Mask - The Day After' een unieke kijk achter de schermen bij hun voorbereidingen, repetities en opnames voor 'The Masked Singer'.

Haar tranen kon Sandra Kim niet bedwingen toen ze als Koningin in de finale tot de grote winnares van 'The Masked Singer' werd uitgeroepen. 'Niemand zag het, maar toen mijn naam viel heb ik gehuild onder het masker', zegt ze. 'Ik was erg emotioneel.' 'Behind The Mask' op VTM GO toont hoe ze meteen daarna een telefoontje naar haar man deed: 'Champagne! J’ai gagnée!'

De camera’s volgden Sandra van bij de eerste keer dat ze in het loodzware, maar prachtige kostuum van Koningin kroop - 'Het leek iets voor Madonna of Lady Gaga' - en tonen hoe ze haar Franse accent probeerde te verdoezelen. En dan was er ook die immense stress voor elke show. 'Ik was doodnerveus', bekent Sandra. 'Het is een grote tv-show en het moest tóp zijn.'

Sandra is bijzonder fier dat zij de allereerste winnaar is van 'The Masked Singer'. 'I did it! Ik ben super fier dat ik deze ervaring op mijn cv en in mijn biografie kan schrijven. Het was uniek, ik zal 'The Masked' Singer nooit of nooit vergeten.'

Bekijk hier de video van de ontmaskering van Koningin:

Geen goud, maar wel zilver voor Duiker Giovanni Kemper

Ondanks zijn outfit haalde Duiker in de finale niet het goud, maar wel het zilver binnen. En dat is een eer die Giovanni Kemper op zijn naam mag schrijven. Op het podium zag hij niks en ademde hij voortdurend zijn eigen adem in, maar toch wist Gio kijkend Vlaanderen week na week te verrassen met zijn loepzuivere stem. 'Het lijkt alsof je aan het zingen bent in een sauna', vertelt hij daarover in 'Behind The Mask'. 'Na mijn eerste optreden was ik buiten adem, zweette ik me kapot en deed alles pijn. Heb je ooit al 5 minuten constant in slow motion bewogen? Dat is retezwaar, ik trilde als een gek.' Gio blikt ook terug op het moment waarop Laura Tesoro hem ontmaskerde. 'Toen had ik stress, niet normaal. Ik was zeker dat ik zou ontmaskerd worden. Ik dacht: 'Alsjeblieft, blijf aan Dries Mertens denken!'' Of Gio het jammer vond dat hij niet won? 'Nee. Ik heb alles mogen doen, alles mogen laten zien. Ik ben onwijs dankbaar dat ik dit heb mogen doen.'

Bekijk hier de video van de ontmaskering van Duiker:

Kevin Janssens verrast als Wolf

Dé verrassing van de avond kwam misschien wel van Wolf. James Cooke, Kürt Rogiers, Jan Schepens: allemaal hoofdverdachten van de kijkers. Toch waren het niet zij, maar wel acteur Kevin Janssens die van achter het masker kwam. 'Toen ze mij voor 'The Masked Singer' vroegen heb ik niet getwijfeld', zegt hij in 'Behind The Mask.' 'Ik vond het zó goed en geestig.' Ook met zijn wolvenpak was Kevin erg blij. 'Het was heel aanwezig, expressief en toch ook fragiel. Ik wilde graag een leeuw zijn, maar Wolf kwam het dichtst in de buurt. Anders was het een franchipane, een framboos of een meetlat.' De zware wolvenstaart bezorgde Kevin wel wat kopzorgen. 'Ik heb er veel pijn van gehad. Vier shows later hebben ze er een soort harnas van gemaakt zodat het minder belastend was voor mijn rug.' Ook Kevin blikt enthousiast terug op zijn passage als Wolf in 'The Masked Singer'. 'Ik heb heel blij, ik heb alles kunnen doen. Blij ook dat ik die finale heb mógen doen met die andere kleppers. Dat was de kers op de taart.'

Bekijk hier de video van de ontmaskering van Wolf:

Ontdek het hele verhaal van Sandra Kim, Giovanni Kemper en Kevin Janssens nu in 'The Masked Singer: Behind The Mask' op VTM GO via deze link, of morgen, zaterdag 7 november om 19.50 uur in 'Behind The Mask - The Day After' bij VTM.