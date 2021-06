Het is aftellen naar de nieuwe 'Gossip Girl'-reeks op Streamz!

Hello, Upper East Siders! We hebben er even op moeten wachten maar eindelijk zijn er nieuwe beelden van de 'Gossip Girl' reboot. HBO Max heeft namelijk een nieuwe trailer onthuld en die kan je hier bekijken. XOXO

Acht jaar nadat de meest gelezen blog van de Upper East Side werd opgedoekt, wordt een nieuwe generatie tieners aan de sociale controle van 'Gossip Girl' onderworpen. De populaire serie maakt een comeback en toont hoe sociale media en New York veranderd zijn doorheen de jaren. De iconische serie is gebaseerd op de populaire romans van Cecily von Ziegesar en werd oorspronkelijk uitgezonden tussen 2007 en 2012. Deze zomer zijn we eindelijk toe aan het spannende vervolg.

In de nieuwe serie spelen Jordan Alexander ('Sacred Lies'), Eli Brown ('Pretty Little Liars'), Thomas Doherty ('High Fidelity'), Tavi Gevinson ('Enough Said'), Emily Alyn Lind ('Doctor Sleep'), Evan Mock, Zion Moreno ('Control Z'), Whitney Peak ('Molly's Game') en Savannah Lee Smith. Kirsten Bell keert weer terug als de bekende vertelstem van 'Gossip Girl'.

De reeks werd geproduceerd door Fake Empire en Alloy Entertainment in samenwerking met Warner Bros. Television en CBS Studios. De serie is geschreven, geproduceerd en ontwikkeld door Joshua Safran. Karena Evans regisseert twee afleveringen en de originele kostuumontwerper Eric Daman voegt zich ook weer bij de serie.

'Gossip Girl' zal op 9 juli 2021 te zien zijn op Streamz.