Het Boekenfeest van Radio 1: een hele herfstvakantie lang luisteren en lezen

Geen Boekenbeurs dit jaar, maar boekenliefhebbers hoeven niet op hun honger te zitten. Met zijn Boekenfeest gaat Radio 1 terug naar de basis en zet een hele week boeken en hun auteurs centraal.

De aftrap voor het Boekenfeest wordt op zondag 1 november gegeven in 'Touché' met Friedl' Lesage. Op Allerheiligen heeft ze rouwpsychiater Uus Knops te gast. Knops moest op haar 27 eerst de verdwijning en vervolgens het overlijden van haar broer Casper meemaken. Ze schreef daarover 'Casper, een rouwboek' en leert sindsdien mensen – en de wereld – beter omgaan met rouwen.

In een gelegenheidsstudio in Antwerp Expo ontvangt Ruth Joos de hele herfstvakantie dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur – geflankeerd door telkens een ander boekengezicht van Radio 1 – een resem auteurs, illustratoren, bekende lezers en literatuurliefhebbers. Ook luisteraars komen aan het woord. Zo is er elke dag een 'literaire luisteraarsvraag'. Op de eerste dag, op Allerzielen, gaat Ruth Joos – toepasselijk – op zoek naar mooie rouwpoëzie.

Brede waaier aan thema's en gasten

Dagelijks programma

Van maandag tot vrijdag is Ruth Joos er, met aan haar zijde achtereenvolgens Lieven Van Gils, Annelies Moons, Lieven Vandenhaute, Koen Fillet en Sven Speybrouck. Allemaal fervente lezers, elk met hun eigen en aparte interesses. Dat zorgt voor een brede waaier aan thema's en gasten.

Van leesbevordering bij jongeren, over de Amerikaanse presidentsverkiezingen en Afrolit, tot assisen en debuteren in tijden van corona. Ook bij de gasten is diversiteit het codewoord. Debutanten, illustratoren, gevestigde waarden, literatoren, non-fictieauteurs en bekende lezers: iedereen krijgt zijn plaats aan tafel. Als extraatje brengt elke gast een boekentip mee.

Ook de luisteraar praat mee, met elke dag een bijzonder boek uit zijn of haar collectie. Op het einde van de week wint één gelukkige luisteraar alle boeken die besproken of getipt zijn.

Vaste waarden

'Culture Club' houdt op vrijdagavond 6 november een feest van en voor de lezer. Bekende en minder bekende lezers komen langs bij Annelies Moons met hun meest recent gelezen boek. Tips voor de grote leeshonger komen van boekhandelaars, leesclubs, leespodcasts, leesevents en leesmarathons. Ook 'Interne Keuken' besteedt zoals steeds veel aandacht aan boeken. 'Touché' sluit het Boekenfeest terug af op zondag 8 november.

Autonoom

'Het Boekenfeest' is een autonoom initiatief van Radio 1. Programma's worden uitgezonden vanuit een gelegenheidsstudio in Antwerp Expo en gestreamd op vrtnu.be. De keuze van onderwerpen en gasten gebeurt vanzelfsprekend in volledige redactionele onafhankelijkheid.

Een week lang Boekenfeest op Radio 1

- Op zondag 1 november van 11.00 tot 13.00 uur in 'Touché'

- Van maandag 2 november tot en met vrijdag 6 november van 9.00 tot 12.00 uur (op woensdag 4 november van 10.00 tot 12.00 uur door de Amerikaanse verkiezingen)

- Op vrijdag 6 november van 18.00 tot 20.00 uur in 'Culture Club'

- Op zaterdag 7 november van 11.00 tot 13.00 uur in 'Interne Keuken'

- Op zondag 8 november van 11.00 tot 13.00 uur in 'Touché'