Helse nacht tussen de muggen en spinnen in 'Ex On The Beach: Double Dutch'

Ook deze week weer een aflevering waar de drankjes, vuisten en zelfs stoelen door de lucht vliegen. Waar mensen in het zwembad belanden terwijl ze zelf weinig zin hadden om te zwemmen.

Waar er weer vol op gebruik wordt gemaakt van de Love Mansion. Waar de villa steeds voller begint te raken door de komst van wederom twee nieuwe exen en waar Dusty nog steeds op zoek is naar zijn nummer 99 in 'Ex On The Beach: Double Dutch'.

Een nieuwe morgen vol met zorgen in de villa, waar Robin wakker wordt naast zijn ex Shirley, Dion naast vier vrouwen, Dusty weer naast Sem en Sander naast Stash in de Love Mansion. Dat laatste is een gevoelig puntje voor Sander zijn ex Isidora, bij wie de emoties nog hoog zitten. Gelukkig is Robin er altijd om bij uit te huilen en een welverdiende knuffel te geven. Niet zo gelukkig is dat ook de Tablet of Terror er altijd is om de boel nog harder op te stoken. Imke, Isidora en Lesley worden naar het strand gestuurd om een nieuwe ex te verwelkomen.

Lesley’s ex Hugo komt het strand op gelopen, haar friends with benefits waar ze niet langer friends mee is door ruzies in Nederland waar ook de meningen over verdeeld zijn. Gelukkig voor Lesley hoeven ze niet al te lang bij te kletsen want de Tablet of Terror gaat alweer af om Hugo zijn EXtra power te geven, hij mag kiezen of hij met Imke of Isidora op date wil. Hij kiest er voor om met Isidora op date te gaan, helaas voor hem heeft Isidora vandaag maar één woord in haar vocabulaire: nee. Ook wel te begrijpen, de arme meid heeft nog nooit zo lang op haar champagne hoeven wachten.

Terwijl Isidora en Hugo op date zijn lichten Imke en Lesley de rest van de villa in over de komst van Hugo, die het niet kunnen laten om een paar grapjes te maken over zijn leeftijd. Gelukkig krijgt Hugo (te jonge) wel een warm welkom en is het eindelijk tijd voor iedereen om zich klaar te maken voor wederom een goed feestje.

Dusty zijn doel om de 100 te halen op 'Ex on the Beach: Double Dutch' staat al een tijdje stil op 98. Maar ja Dusty, die 100 ga je ook niet halen als je blijft rouleren tussen Sem en Imke. Maar dan komt Danny als geroepen voor Dusty, want die verteld hem dat Shirley hem wel ziet zitten. Dat hoef je geen twee keer te zeggen tegen spraakwaterval Dusty, die er geen gras over laat groeien en zich meteen haast naar Shirley om haar even haarfijn uit te leggen dat haar ex Robin op het strand nog ‘wissel’ zei. Wat Dusty dan niet had meegekregen, is dat het groene licht inmiddels rood is geworden. En dan breekt de hel los tussen Robin en Dusty, de drankjes vliegen weer door de lucht en Robin vliegt het zwembad in.

Alsof het nog niet vurig genoeg was in de hel, gaat ook de Tablet of Terror weer af. Dit keer om de Love Mansion te openen voor Shirley, die er voor kiest om haar ex Robin mee te nemen. Helaas Dusty, ook vanavond zit de 100 er niet in... Dus probeert Dusty zijn kansen maar weer eens bij Sem, maar die is er helemaal klaar mee en heeft geen trek meer in de Dusty cream, vanavond althans. Ook Shani ziet het niet zo zitten dat Dusty het weer met zijn ex probeert aan te pappen. En voor de tweede keer op deze avond ziet Dusty de vuisten vliegen, hij krijgt niet alleen ruzie met Shani maar ook met haar kersverse vlam Davey, die het uiteraard opneemt voor zijn meisje. Vanavond dus geen Dusty cream op zijn koekje van eigen deeg, maar iets verderop in de villa is het deeg bij Robin en Shirley nog lang niet op. Sorry mama en oma van Shirley!



Na een korte nachtrust probeert Dusty verhaal te halen bij Sem, die hem verteld dat zij niet de enige was in de villa die gister helemaal klaar met hem was. Dus probeert hij ook verhaal te halen bij Shani, die al helemaal niet van zijn gedrag gediend was en zijn hoofd nog niet hoeft te zien, en jammer voor Dusty, maar ook Davey is nog niet over zijn woede heen. Dat het allemaal vrij hoog zit bij iedereen, maakt de Tablet of Terror maar al te graag gebruik van, die nog even een extra druppel in de emmer doet door Sander en Isidora samen op date te sturen.

De date heeft een goed begin voor Isidora, want gelukkig voor haar krijgt deze date de champagne fles WEL open. Deze date is een poging voor de twee exen om het helemaal uit te praten. Er wordt geproost op een nieuw begin, er wordt met stiften op elkaar getekent, er wordt gepraat, en na een gezellige date besluiten de twee om civiel uit elkaar te gaan. Het is prima zo.

Iemand die er zin in heeft is de Tablet of Terror, want ook Dion en Shani worden op date gestuurd. Een bijzondere combinatie voor een romantische date, zeker! De twee mogen samen op HELL DATE, waar ze zelf hun tent op moeten zetten en een gezellige nacht in de bananenplantage zullen beleven (not). Terwijl Dion en Shani zich klaar maken voor een helse nacht, gaat de Tablet of Terror wederom af in de villa, de rest van de singles en exen krijgen een heus Ex on the Beach privé festival. Waar Dion en Shani enkel elkaar, wat flesjes champagne en een hele hoop insecten hebben; vermaakt de rest in de villa zich prima, daar wordt het namelijk per drankje steeds gezelliger.

En ook deze aflevering is het natuurlijk weer tijd voor een rondje tongworstelen. Sem en Dusty, Sander en Stash, Robin en Shirley staan uiteraard weer in de ring, zelfs Gloria doet een ronde mee met Imke. Maar ook voor de achtergebleven singles en exen in de villa is een verrassing op komst, Gullusen, de ex van Hakan komt namelijk op het festival de villa binnen gelopen. Maar geen zorgen, ze komt niet voor drama of lust, ze komt om de liefde van Hakan terug te krijgen. Hakan die ziet dat minder zitten, maar dat is een gesprek voor morgen.

Aan de andere kant van het eiland zijn Dion en Shani nog steeds op hell date, waar Dion aan Shani verteld hoeveel meier hij aan kleding aan heeft, Shani aan Dion verteld hoe zeker ze weet dat Davey gek wordt zonder haar in de villa, terwijl Davey tegelijkertijd stiekem aan Isidora verteld hoeveel hij een stiekeme rendez-vous met haar wel ziet zitten...

De avond komt bijna ten einde, maar eerst is het nog tijd voor de Tablet of Terror om nog één keer af te gaan in de villa. Dit keer wordt de Love Mansion geopend voor Jørney, zij mag kiezen of ze zelf in de Love Mansion wil gaan slapen of dat zij de eer aan iemand anders geeft. Jørney kiest er voor om Imke een partner te laten kiezen om mee de Love Mansion te betrekken, die nu voor een lastige keuze staat, want wie van haar drie potentiele mannen gaat zij kiezen? Dusty, Sander of Keanu? Imke kiest uit eindelijk voor haar ex Keanu, maar die kiest er voor om het niet te doen. Dus geeft Jørney de eer door aan Lesley, die er voor kiest om Hugo mee te nemen, die gelukkig wel mee wil!

Tijd voor de singles en exen om naar bed te gaan. Davey kijkt nog even of Isidora tegen hem aan wil kruipen, Danny en Jørney zetten het tongworstelen nog even door, Robin en Shirley hebben het enorm druk met elkaar, Lesley en Hugo benutten hun tijd in de Love Mansion goed en Dusty en Sem krijgen het voor elkaar om tussen de aan elkaar geschoven bedden te vallen.

Zal de oma van Shirley nog een aflevering van dit seizoen kunnen krijgen? Zal Jørney Odim volledig vergeten zijn? En komt Dusty ooit nog aan die 100 bedpartners?

Je ziet het aanstaande zondagavond om 21.30 uur op MTV.

Hugo (19)

'Ik ben een hele energieke jongen, ben supergezellig, oprecht, kan heel lief zijn maar kan ook echt een teringlijer zijn.'

Recht door zee kun je het krijgen van Hugo, want de 19-jarige Hagenees draagt zijn hart op zijn tong. Maar om de vrouwen binnen te hengelen vertelt de ex van Lesley de dames toch precies wat ze willen horen. Lief, oprecht maar af en toe met een fout randje. Deze knappe jongen mag dan wel jongste deelnemer zijn, qua ervaring doet hij niet ten onder. Dit beginnend model heeft het liefst een meisje waarmee hij lekker gek kan doen, die lief voor hem is maar wel af en toe tegengas durft te geven. Zal Hugo het gezellig en oprecht kunnen houden in de villa? Of zorgt zijn ruzie met Lesley voor een ongezellige situatie?

Gullussen (29)

'Ik heb ook een fake-account en daar kijk ik natuurlijk naar mijn exen. Wat ze gepost hebben en wat ze aan het doen zijn.'

Schijn bedriegt bij de 29-jarige Gullussen, ze mag er dan wel uit zien als een poppetje maar deze meid is niet vies van een goed feestje en een wild avontuur. De sexy blik van Gullussen laat vele mannenharten sneller kloppen, toch is zij op zoek naar een man die verder kijkt in haar ogen naar de poorten van haar ziel. Hoewel deze knappe ex van Hakan komt voor de liefde, vertrouwt ze zichzelf niet altijd met een drankje teveel op. De zelfverzekerde Turks-Nederlandse flirt is lichtelijk crazy for love maar dat laat haar niet tegenhouden. Lukt het Gullussen om haar ex weer voor haar te laten vallen, of wordt het Hakan allemaal te gek?

'Ex on the Beach: Double Dutch' seizoen 7 wordt geproduceerd door No Pictures Please.