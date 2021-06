Groupe Rossel en DPG Media nemen RTL Belgium over

Groupe Rossel en DPG Media hebben een overeenkomst bereikt met RTL Group betreffende de overname van RTL Belgium. Groupe Rossel en DPG Media die sinds vele jaren samenwerken op de advertentiemarkt en tot 2017 partners waren in Mediafin, zullen elk voor 50% aandeelhouder zijn.

Dankzij dit partnership wordt het mogelijk om een coherent en meer efficiënt aanbod te ontwikkelen voor nationale klanten in de televisie-, radio- en digitale advertentiemarkten.



De nieuwe aandeelhouders zullen ook inzetten op een versnelde digitale transformatie van de radio- en televisiezenders van RTL Belgium. Long-form en short-form online video zijn snel groeiende segmenten die veel kansen bieden voor televisiebedrijven en ook in radio liggen kansen met de ontwikkeling van digitale radio en podcasting.



Christian Van Thillo, Executive Chairman DPG Media: 'DPG Media, Groupe Rossel en RTL Belgium hebben in het verleden op verschillende vlakken prettig samengewerkt. Nu ligt er een ambitieus project voor, dat alle betrokken media zal versterken in hun digitale transformatie. We zullen bovendien onze adverteerders beter dan ooit kunnen bedienen. Ik kijk er enorm naar uit!'



Bernard Marchant, CEO Groupe Rossel: 'Met deze gezamenlijke overname die vertrekt vanuit een gedeelde visie en ambitie, kunnen we het televisie- en radio-aanbod structureel versterken in België. Zowel onze kijkers, luisteraars als adverteerders hebben behoefte aan een creatief en dynamisch audiovisueel aanbod op alle platformen. We zijn verheugd om dit ambitieuze project met DPG Media uit te voeren in een hernieuwd strategisch partnership. We hebben een erg complementaire expertise om de digitale transformatie van RTL Belgium te versnellen.'



Philippe Delusinne, CEO RTL Belgium: 'Ik ben verheugd dat de tandem Groupe Rossel/DPG Media als winnaar uit de biedstrijd is gekomen. Deze sterke Belgische mediabedrijven hebben alle troeven in huis om RTL Belgium een duurzaam succesvolle toekomst te bieden.'