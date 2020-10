Grote namen en nieuw talent in vier verrassende mini-fictiereeksen Eén

Grote namen en nieuw talent in vier verrassende mini-fictiereeksen En

Foto: Eén - © VRT 2020

En loste dinsdag de eerste beelden van vier bijzondere fictiereeksen van eigen bodem, die komend voorjaar te zien zullen zijn.

In deze uitdagende tijden bestelde Eén vier mini-fictieseries die onder de geldende corona-maatregelen konden worden opgenomen. De Vlaming kan binnenkort grote namen en nieuw talent ontdekken in deze vier verrassende reeksen, die elk een volledig eigen verhaal en eigen stijl hebben.

De reeksen 'Lockdown', 'LEEF', 'De Shaq' en 'We Moeten Eens Praten' zijn dit voorjaar te zien op Eén.

'Lockdown'

Met 'Lockdown' heeft Eén iets heel bijzonders in petto voor zijn kijkers. De reeks brengt twaalf op zichzelf staande kortverhalen, geregisseerd door Vlaamse topregisseurs en met een straffe cast waaronder Matthias Schoenaerts, Peter Van den Begin en Veerle Baetens. Elk verhaal speelt zich af in dezelfde setting met twee personages, elk aan een kant van het glas in de bezoekruimte van een gevangenis dat hen - maar ook hun wereld – scheidt. Elke kortfilm wordt door een andere regisseur en crew gemaakt en met andere acteurs. 'Lockdown' wordt hierdoor een verrassende mix van verschillende genres zoals drama, comedy en thriller. Het idee komt van regisseurs Gilles Coulier en Maarten Moerkerke, die beiden een aflevering regisseren, naast onder andere Michaël Roskam, Kaat Beels, Frederike Migom, Jan Eelen, Dorothée Van Den Berghe en Robin Pront. 'Lockdown' is een productie van De Wereldvrede & Lecter Scripted Media.

'De Shaq'

In de comedy- en murder mystery-reeks 'De Shaq' wordt personal trainer Shaq (Prince K. Appiah) door zijn boekhouder en zakenpartner Marnix (Bart Hollanders) gevraagd om hem te helpen met een 'probleempje'. Wanneer dat probleempje een lijk in de tuin blijkt te zijn, wil Shaq zo snel mogelijk weg van de vermoedelijke crime-scène. Maar dat is buiten Marnix gerekend… 'De Shaq' werd geschreven door Soe Nsuki, Chingiz Karibekov, Inès Eshun en Anthony Nti. Die twee laatsten regisseerden ook de reeks. 'De Shaq' is een productie van Caviar.

'LEEF'

De vierdelige tragikomische reeks 'LEEF' draait rond Anja (Joke Emmers), een frivole dertiger die vastgeroest is in de routine van haar job. In haar fantasie heeft ze haar eigen beautysalon, in realiteit maakt ze overledenen klaar voor opbaring in een funerarium. Anja is een uitsteller en komt er niet toe om haar dromen te waar te maken. Gelukkig geven haar 'klanten’ haar zo nu en dan een zetje in de rug... Het scenario van 'LEEF' werd geschreven door Leen Vandereyken, bijgestaan door Lenny Van Wesemael, die ook de regie op zich neemt samen met Anthony Schatteman. Naast Joke Emmers is ook Michaël Pas in de reeks te zien. 'LEEF' is een productie van Polar Bear.

'We Moeten Eens Praten'

In de beklijvende en herkenbare relatie-comedy 'We Moeten Eens Praten' maken we kennis met het koppel Els (vertolkt door Clara Cleymans) en Alex (Rik Verheye), dat in volle crisis zit. Na een relatie van vier jaar maakt Els het plots uit met Alex: ze heeft iemand anders. De wereld van Alex stort in. Zijn hart breekt, de paniek slaat toe, hij kan het niet aanvaarden… Had hij dan niks door of was hij niet aan opletten? Els wil dat hij zijn koffers pakt en vertrekt. Maar dan wordt het land plots geteisterd door een gifwolk. Iedereen moet binnenblijven op bevel van de regering. Tijd genoeg voor Els en Alex om elkaar terug te vinden – of definitief af te stoten. Na heftige gesprekken, romantische herinneringen en kwetsende verwijten weten ze: overleven we dit als koppel? We moeten eens praten wordt geregisseerd door Jeroen Dumoulein, het scenario is van de hand van Joost Vandecasteele. 'We Moeten Eens Praten' is een productie van De Mensen. De opnames voor de reeks zijn net gestart.

De vier fictiereeksen zijn dit voorjaar te zien op Eén.