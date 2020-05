Goed nieuws voor de fans van 'Blind gekocht'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Het huidige seizoen van het VIER-programma 'Blind gekocht' loopt stilaan op zijn einde, maar nu is er goed nieuws voor de fans van deze huizenzoektocht onder leiding van Dina Tersago. Zij kunnen namelijk terecht bij VIJF.

Maandag zendt VIJF de laatste aflevering van 'Buying Blind' uit, de Australische versie van 'Blind gekocht'.De volledige reeks is natuurlijk ook te bekijken op de website. Daarnaast gaat de zender ook de Nederlandse variant, 'Kopen zonder kijken' uitzenden. Het concept is hetzelfde als de Vlaamse versie. Koppels vertrouwen al hun spaargeld toe aan team van experts, dat vervolgens op zoek gaat naar de ideale woning. De eerste aflevering van 'Kopen zonder kijken' is dinsdagavond om 22u25 te zien op VIJF.

Bron: Het Laatste Nieuws, Gazet Van Antwerpen.