Gers Pardoel en Nina Derwael over hun zomer zonder concerten en de Olympische Spelen in 'De Zomer Van'

In de derde week van 'De Zomer Van', van maandag 3 t.e.m. donderdag 6 augustus, zijn Gers Pardoel en turnster Nina Derwael voor het eerst te zien.

Ze tonen Eric Goens en de VTM-kijkers hoe hun unieke zomer van 2020 eraan toegaat, zonder grote concerten of sportwedstrijden. Daarnaast worden ook Dany Verstraeten, Laura Tesoro en Gunther Levi verder gevolgd.

Eric Goens werpt voor de eerste keer een blik in de zomer van 'Nederbelg' Gers Pardoel. Gers praat heel openhartig over enkele gebeurtenissen die hem getekend hebben en onthult ook hoe zijn grote hit 'Bagagedrager' is ontstaan: 'In het begin verkocht en ontwierp ik keukens. Op mijn vrije dag reed ik met de fiets rond in Rotterdam en werd ik aangehouden door de politie. Ik reed over een stoep, maar ze wilden ook nagaan of mijn fiets gestolen was. Na vier uur te hebben vastgezeten, had ik de muziek voor 'Bagagedrager' en een refrein', lacht Gers. En wat als zijn succes voorbij zou zijn? 'Dan word ik architect'.

Ook turnster Nina Derwael wordt voor het eerst gevolgd door Eric Goens. Nina vertelt over het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio door de coronacrisis: 'Moest ik niet het vooruitzicht hebben iets te behalen op de Spelen, weet ik niet of ik na het horen van dat uitstel nog verder zou gedaan hebben. Ik heb de Spelen meegemaakt in Rio en zou nog meer gedacht hebben: 'het is goed geweest, ik ga mij focussen op mijn studies'.' Nina praat ook over de verloning in de turnwereld: 'Ik wist al van jongs af aan dat er geen geld mee te verdienen valt. Je doet dit omdat je het graag doet.'

Eric gaat ook weer op pad met VTM NIEUWS-anker Dany Verstraeten. Dany solliciteerde destijds bij VTM voor een autoprogramma, maar dat draaide anders uit: 'Begin 1988 heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en bood ik mijn diensten aan bij VTM voor een autoprogramma. Mike en Guido zaten rustig achter hun bureau, terwijl ik vertelde wat ik al gedaan had en dat een autoprogramma interessant zou zijn. Toen zei Mike: heb je geen goesting om ons nieuws te komen doen? Zonder screentest of iets anders zei Mike tegen Guido: we hebben onze nieuwsman.' De VTM-kijkers krijgen verder ook opnieuw een inkijk in de zomer van Laura Tesoro, die o.a. vertelt over hoe ze haar vriend heeft leren kennen, en Gunther Levi, die nog elke keer met veel plezier op de set van 'Familie' staat.

Van het Vlaamse lied tot dance beats op de Festivalboot

Elke aflevering van 'De Zomer Van' wordt afgesloten met een live optreden vanop de Festivalboot. De week wordt op maandag 3 augustus afgetrapt door Willy Sommers. Nadien geven Tourist LeMC op dinsdag 4 augustus en The Starlings op woensdag 5 augustus het beste van zichzelf. Regi sluit de week af op donderdag 6 augustus en laat de Festivalboot daveren met Jake Reese en O.T.. Eric Goens komt ook te weten hoe de artiesten de zomer van 2020 beleven.

- Maandag 3 augustus: Gers Pardoel - Laura Tesoro - Dany Verstraeten

Festivalboot: Willy Sommers

- Dinsdag 4 augustus: Gers Pardoel - Nina Derwael

Festivalboot: Tourist LeMC

- Woensdag 5 augustus: Gers Pardoel - Nina Derwael - Laura Tesoro

Festivalboot: The Starlings

- Donderdag 6 augustus: Gers Pardoel - Dany Verstraeten - Gunther Levi

'De Zomer Van', van maandag t.e.m. donderdag om 21.00 uur bij VTM.