Geen Vlaamse talkshow voor Matthijs Van Nieuwkerk en Evi Hanssen

Foto: © BNNVARA 2019

Door het ontslag van VRT-directeur Peter Claes gaat de geplande talkshow van Matthijs Van Nieuwkerk, bekend van 'De Wereld Draait Door', en Evi Hanssen zo goed als zeker niet door.

Peter Claes wilde de populaire Nederlandse presentator graag naar Vlaanderen halen en ook Van Nieuwkerk zelf zag dat zitten, maar in december werd Claes op non-actief gezet en zijn er geen gesprekken meer gevoerd. Nu Claes niet meer voor de VRT werkt, lijkt de nieuwe talkshow wel heel veraf en is de kans klein dat we van Nieuwkerk binnenkort aan het werk zullen zien op de Vlaamse tv.



Bron: Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad.