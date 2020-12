Game over voor Tony in 'Familie'? - SPOILERS!

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De laatste 'Familie'-aflevering van de week eindigde vanavond met een stevige dosis drama. De paniek sloeg toe wanneer Mieke (Caroline Maes), Niko (Jo Hens), Zjef (Jan Van den Bosch) en Stefanie (Jasmijn Van Hoof) bij het huis van Tony (Jeroen Van Dyck) arriveerden om Hanne (Margot Hallemans) uit zijn klauwen te redden.

Bij hun aankomst merkten ze een politiecombi en een ziekenwagen op bij het huis. Tony werd geboeid in de combi geleid. Betekent dit game over voor het personage dat Hanne de voorbije maanden in zijn greep hield en haar zelfs ontvoerde en vergiftigde?

En wat heeft Tony met Hanne zelf gedaan? Het beeld van de brancard die naar buiten werd gebracht, doet het ergste vermoeden.

Het vervolg is nu maandag 28 december om 20.00 te zien in een nieuwe aflevering van Familie.