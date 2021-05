FokDeBlok: Flo Windey zorgt vanaf maandag voor afleiding tijdens de blok

Voor duizenden Vlaamse studenten staan de examens voor de deur. Reden genoeg voor Flo Windey (25) om vanaf maandag 31 mei vier weken lang voor de beste blokpauze te zorgen in #FokDeBlok op Studio Brussel.

#FokDeBlok met Flo Windey wordt: dikke blokschijven, brakke bijlessen maar vooral ongegeneerd ontspannen. Met één doel: iedereen erdoor. En daarbij helpt telkens een van de vele gasten. Julie Vermeire, Lennart van 'De Mol' en Elo Gabias hebben alvast bevestigd.

In 2015 ontdekt

Voor Flo is de cirkel rond: in 2015 werd ze door Sam De Bruyn ontdekt toen ze voor #FokDeBlok het Snapchat-account van Studio Brussel kaapte. Sindsdien was ze online festivalreporter en maakt ze de online reeksen Flowjob en faqda. Nu presenteert ze met #FokDeBlok haar eerste, eigen radioprogramma.

Flo Windey: 'Had de blok fokken een vak geweest op school, dan was ik met de grootste onderscheiding geslaagd. Mijn blok was één grote pauze. Handig.'

Joost

Niets zorgt voor zoveel afleiding als muziek, en dat moet je Joost Klein – voltijds Nederlandse rapper en inmiddels ook persoonlijke vriend van Flo – geen twee keer zeggen. Maandag releaset hij het nummer 'Fok De Blok', hét nummer dat de Vlaamse student door de blok zal helpen.

#FokJeKot

Luisteren naar #FokDeBlok kan kwalijke gevolgen hebben. Want tijdens de laatste uitzending gaat Flo persoonlijk iemands kot fokken. Eén luisteraar wint een uitzending van #FokDeBlok. Inclusief een pak special guests.

#FokDeBlok, vanaf maandag 31 mei telkens van maandag tot en met donderdag van 21.00 uur tot middernacht op Studio Brussel.