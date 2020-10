Finale Mister Gay Belgium verkiezing voor het eerst live op OUTtv

Zaterdag 17 oktober om 20.00 uur wordt voor de allereerste keer in de Belgische tv-geschiedenis de finale van Mister Gay Belgium (MGB) live op nationale televisie uitgezonden.

En dit op tv-zender OUTtv, te bekijken via de basispakketten van Telenet en Orange. Nog t.e.m. vrijdag 16 oktober kan er gratis gestemd worden op de negen MGB-finalisten via www.out.tv.

Nog nooit in België werd een misterverkiezing voor LGBTQ+ personen live op nationale televisie uitgezonden. Zeker niet in primetime. Daar komt volgend weekend, dankzij tv-zender OUTtv, verandering in. 'OUTtv en Mister Gay Belgium hebben de handen in elkaar geslagen om tijdens de Covid-19-periode, waar ook de LGBTQ+ gemeenschap zwaar onder lijdt, de finale van Mister Gay Belgium 2020 live op tv uit te zenden', zegt Marc Putman, CEO OUTTV Media. 'Op deze manier wil de zender de verkiezing een hart onder de riem steken en LGBTQ+ personen zichtbaarder dan ooit maken. Al jaren zijn wij sponsor van Mister Gay Belgium omdat wij het als zender belangrijk vinden dat dit soort verkiezingen kunnen blijven bestaan. Door de huidige situatie werden heel wat LGBTQ+ evenementen gecanceld. Het is juist nu belangrijk om als medium te helpen waar we kunnen. De aanwezigheid van LGBTQ+ personen op tv is belangrijk omdat er op het vlak van acceptatie en emancipatie nog een wereld te winnen is', aldus Putman.

Ook MGB-organisator Bram Bierkens is opgetogen met de samenwerking: 'Als organisatie zijn we enorm trots op het feit dat we voor het eerst na zeven jaar op nationale televisie het finalegala van Mister Gay Belgium kunnen uitzenden. Op die manier wordt de gemeenschap enorm gesteund. We gaan er op 17 oktober alvast een knallende show van maken, waar diversiteit en jezelf zijn centraal staan. Want hier hebben we allemaal nood aan.'

De organisatie belooft een Covid-19-vrije finaleshow die naar jaarlijkse gewoonte plaatsvindt in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Hier zullen de negen overgebleven Mister Gay Belgium finalisten zich voor een laatste keer moeten bewijzen in verschillende rondes. De muzikale noot wordt verzorgd door onder andere Loredana (2Fabiola), Get Ready, Dana Winner, Axel Hirsoux, en Lola Mcqueen.

Aan het eind van de avond beslissen de online stemmers en een zestienkoppige jury, bestaande uit Koen Crucke, Ray Verhaege, Kelly Paff, Roel Vanderstukken, Leah Thys, Pat Krimson, Jo Valley, Andy Peelman, Kristof Goffin, Nick Laenen, Lesley-Ann Poppe, Joyce De Troch, Miriam Jacques, Mister Gay Belgium 2019 Matthias De Roover en juryvoorzitter Dana Winner wie er uiteindelijk gekroond wordt tot Mister Gay Belgium 2020.