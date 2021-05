Fien Germijns neemt fakkel over van Michèle Cuvelier in de ochtend op Studio Brussel

Michèle Cuvelier neemt in september na meer dan twee jaar afscheid van de ochtendshow. Dit najaar stort ze zich op nieuwe projecten bij Studio Brussel. Vanaf maandag 30 augustus wekt Fien Germijns de Studio Brussel-luisteraars.

Michèle Cuvelier: 'Ik ben met veel plezier tweeënhalf jaar samen met de StuBru-luisteraars wakker geworden. Er is geen betere bende om de prut mee uit de ogen te vegen in alle vroegte. Ik voel dat het moment er is om een nieuw hoofdstuk aan te snijden bij StuBru. Ik kijk dankbaar achterom en met knaldrang naar wat komt. To be continued.'

Jan Van Biesen (nethoofd Studio Brussel): 'De manier waarop Michèle onze ochtend inhoud en stem geeft is grote klasse. Ik heb dan ook alle begrip voor haar wens om na meer dan twee jaar te stoppen met het ochtendprogramma dat sociaal en fysiek een stevige kuitenbijter is. Zij blijft ook in het nieuwe seizoen een absolute sterkhouder van StuBru. Ik ben heel enthousiast over de nieuwe plannen. Met Fien hebben we een ochtendmens én een radiobeestje pur sang in huis. Vanaf september zal de ochtend minder sucken, want opstaan wordt een feest dankzij haar vaste gezelschap. Alle vertrouwen in haar goesting en talent en in haar wekker natuurlijk.'

Fien Germijns: 'Ik ben van het soort mens dat piekt tussen zes en negen 's ochtends. Snap het zelf ook niet, maar het komt wel van pas! Niets voelt zo goed als de zweetdruppels van de ochtendrush en een plakbek van de koffie. Dat hebben we dan al gemeen. Tot in september!'