'Familie' zet 2020 in met een knal: wie is het slachtoffer en wie de dader?

In 'Familie' is vanavond het 'startschot' gegeven van een uitermate spannend nieuw jaar. Letterlijk. OPGELET voor wie de aflevering nog niet heeft gezien. Dit stuk bevat SPOILERS.

De midseizoensfinale eindigde met een knal, toen Robyn (Jits Van Belle) bij Fashion werd opgeschrikt door een schot in het bureau van Lars (Kürt Rogiers). Maar wie is het slachtoffer? En wie de dader? Heeft Lars zijn liefdesrivaal Mathias (Peter Bulckaen) voorgoed buiten strijd gezet? Of was die hem een stapje voor? De verrassing was helemaal compleet toen Véronique (Sandrine André) aan het einde van de aflevering een positieve zwangerschapstest onder ogen kreeg. Nieuws dat ongetwijfeld heel wat in beweging zet...

Verder kreeg ook Mieke (Caroline Maes) een harde klap te verwerken in de midseizoensfinale. Het leven van Niko (Jo Hens) hangt immers aan een zijden draadje nadat hij met zijn racewagen frontaal op een muur knalde. Niko wordt in het ziekenhuis in een kustmatige coma gehouden. Na het verlies van zijn brouwerij en de pesterijen van Mathias spookt er één vraag door het hoofd van Mieke: was Niko's crash een ongeluk of een daad van pure wanhoop?

De antwoorden volgen volgende week in een nieuwe spannende week van 'Familie', elke weekdag om 20.00 uur bij VTM.