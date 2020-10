'Familie' sluit de week spectaculair af

Het ging er deze week heftig aan toe in 'Familie'. Met als apotheose de extra spannende aflevering van vrijdag, die eindigde met een jawoord, een arrestatie en een tweede slachtoffer.

En dus gaat 'Familie' met enkele prangende vragen het weekend in. Het waren Jenny (Hilde Van haesendonck) en Patrick (Ludo Hellinx) die voor de romantiek zorgden in de aflevering. Zij bezegelden hun liefde en gaven elkaar in intieme kring hun jawoord. Wat Jenny nog niet weet, is dat haar zoon Jonas (David Cantens) ondertussen oog in oog kwam te staan met De Pelsmaker (Leendert De Vis), die zijn werk wilde afmaken na de schietpartij op Amélie (Erika Van Tielen) eerder deze week. Hij richtte zijn wapen deze keer op Jonas en vuurde een schot af. Amélie zelf vecht ondertussen in het ziekenhuis voor haar leven en kreeg vanavond een hartstilstand. Overleeft ze de aanslag op haar leven?

En dan was er nog de ontvoeringszaak van Hanne (Margot Hallemans). Sinds zij opnieuw op vrije voeten is, sluit ze zich volledig af van haar grote liefde Quinten (Maxime De Winne). Hij ontdekte dat niemand minder dan Tony (Jeroen Van Dyck) Hanne maandenlang opgesloten hield en dat zij zelfs gevoelens koestert voor haar ontvoerder. Het Stockholmsyndroom. Vanavond nam Quinten het heft in eigen handen en verwittigde hij de politie toen Tony Hanne thuis kwam opzoeken. Game over voor Tony?

'Familie', elke weekdag om 20.00 uur bij VTM.