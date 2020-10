'Familie'-fans gaan deze week wat meemaken!

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Wie dacht dat in 'Familie' het ergste achter de rug was, is eraan voor de moeite. Ook deze week neemt het verhaal weer een aantal serieuze wendingen.

Maar laat ons met het goede nieuws beginnen. Zowel Amélie als Jonas overleven de aanslag van De Pelsmaker. Maar hoe ze er uiteindelijk aan toe zijn, moet nog blijken.

Het grootste nieuws van de week moet echter nog komen. We zagen hoe Hanne's ontvoerder Tony werd gearresteerd nadat Quinten hem had aangegeven als de kidnapper van zijn vriendin. Maar hij wordt al snel terug vrijgelaten. En dat vindt Tony zelf niet meer dan terecht. Hanne kiest meteen partij voor Tony en... trekt bij hem in!

Wat gebeurt er deze week nog meer in 'Familie'? Lees HIER de preview!

Wat is dat allemaal? Hoe zal Quinten hiermee omgaan? Hoe reageert de rest van de familie? En wat met Gaston? Het wordt een nieuwe 'Familie'-week om duimen en vingers bij af te likken!

