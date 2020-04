'Familie' eindigt met verrassing van formaat! 5 prangende vragen voor na de zomer! (VIDEO)

Ietsje vroeger dan voorzien nam 'Familie' vrijdag afscheid van de kijkers. Door het coronavirus liggen de opnames al een hele tijd stil, waardoor 'Familie' na de zomer terugkeert met nieuwe uitzendingen. Hoewel het geen echte seizoensfinale was zoals kijkers die normaal eind juni zouden krijgen, eindigde 'Familie' toch met heel wat intriges en een aantal prangende vragen.











1. Hoe ontwaken Jonas en Stefanie na hun stomende nacht?

De aflevering eindigde vrijdag met een wel heel verrassend beeld. Amélie (Erika Van Tielen) - die het contact met haar crush Jonas (David Cantens) verbrak en uit pure geldnood aan de slag ging als luxe-escorte - besloot hem opnieuw op te zoeken, maar trof Jonas niet alléén aan in haar appartement… Hij vertoefde in de armen van Stefanie (Jasmijn Van Hoof), met wie hij tussen de lakens belandde. Welke gevolgen heeft deze nieuwe wending voor Jonas en Stefanie? Hoe reageert Guido (Vincent Baniç), die zijn relatie met haar nog maar nét op de klippen zag open? En welke stappen onderneemt Amélie?



2. Wat is ontvoerder Tony van plan met de hoogzwangere Hanne?

Verzorger Tony (Jeroen Van Dyck) drijft de spanning al enkele weken op in 'Familie'. Dat hij voor niets terugdeinst om door iedereen als held aanzien te worden, was al duidelijk voor de kijkers. In een opwelling ontvoerde Tony de hoogzwangere Hanne (Margot Hallemans), die tijdens een bezoek in zijn woning iets te veel te weten was gekomen over zijn lugubere verleden. Wat is Tony met Hanne van plan? Hoe lang houdt hij haar nog in zijn greep? En wat met haar ongeboren baby?



3. Hervalt Quinten terug in zijn oude drankverslaving?

De ontvoering van Hanne weegt ook loodzwaar op haar grote liefde en toekomstige papa Quinten (Maxime De Winne). Hij kan het gemis niet meer aan en bezwijkt onder de emoties. Quinten greep vrijdag terug naar de fles en dreigt zo in zijn oude alcoholverslaving te hervallen...



4. Pakken Cédric, Véronique en Lars hun koffers om een nieuw leven op te bouwen in Singapore?

Dat Lars (Kürt Rogiers) voor lange tijd naar Singapore zou verhuizen om daar de job van zijn leven uit te oefenen, was al een tijdje bekend. Door de plotse dood van zijn prille liefde Alex (Dorien Reynaert) lijkt nu ook Cédric (Yanni Bourguignon) nood te hebben aan een nieuwe start in het buitenland. Vanavond hakte hij de knoop door en lichtte hij Mathias (Peter Bulckaen) in over zijn plan om samen met Lars en Véronique (Sandrine) naar het verre Singapore te verkassen. Pakken de drie straks hun koffers?



5. Slaat de vonk terug over tussen Jenny en Patrick?

Gelukkig was er naast de vele intriges ook plaats voor vlinders in 'Familie'. Hoewel het de nodige voeten in de aarde heeft, lijken Patrick (Ludo Hellinx) en Jenny (Hilde Van haesendonck) toch terug naar elkaar toe te trekken nadat hun relatie eerder spaak liep. Hangt er tussen de twee opnieuw liefde in de lucht?

Meteen na de slotaflevering van 'Familie' stond een dubbelaflevering van 'Sara' klaar om de leegte bij de vele soapliefhebbers op te vullen. De succesvolle telenovelle is dan ook dé ideale feelgoodreeks in tijden van corona. Het vervolg, vanaf maandag 27 april iedere werkdag om 20.00 uur op VTM.



