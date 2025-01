Extra energie in de ochtend: 'De MNM Ochtendshow' is voortaan met drie

MNM start het nieuwe jaar met een versterkte ochtendshow. Sander Gillis en Imane Boudadi doen het niet langer met zijn twee. Een trio om 'De MNM Ochtendshow' te presenteren, dat belooft nog meer plezier en interessante radio.

Vanaf maandag 6 januari staat de MNM-luisteraar op met een nieuw dynamisch trio. Maureen Vanherbergen presenteert vanaf dan samen met Sander Gillis en Imane Boudadi 'De MNM Ochtendshow'. Drie ochtendpresentatoren waar dat er doorgaans twee zijn: dat kan alleen maar meer plezier en interessante radio opleveren. De drie MNM-dj's helpen de luisteraars om positiever, energieker en gelukkiger door de dag te komen. Vanaf januari is het dus opstaan en gaan, met Sander, Maureen en Imane!



MNM blijft de slagzin 'Make Life Sing' waarmaken en blijft inzetten op de grootste hits van vandaag en de voorbije jaren. In januari met onder andere Repeat? Doen we niet! Tussen 9.00 en 16.00 uur spelen Brahim en Anke geen enkele song twee keer. Doen ze dat toch in de week van 6 januari? Dan maakt een luisteraar kans op €1000.