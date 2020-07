Erwin Deckers moet Qmusic weer op de kaart zetten

Qmusic moet dringend een eigentijdser imago krijgen. En daarom haalt DPG Media een oudgediende weer aan boord. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Erwin Deckers gaat als consultant achter de schermen aan de radiozender sleutelen.

Erwin Deckers is geen onbekende. Hij was tot vorig jaar Directeur Strategie bij MEDIALAAN, de voorloper van DPG Media, maar vooral was hij een van de mensen die destijds Qmusic oprichtte. Nu komt hij als zelfstandig consultant weer aan boord om de zender te hervormen.

Die update van Qmusic bleek dringend nodig, want bij de laatste cijfermeting was gebleken dat Qmusic in de voor de zender belangrijke doelgroep 18-44 concurrenten MNM en Studio Brussel moest laten voorgaan. DPG communiceerde na die meting zelfs geen doelgroepcijfers maar gaf enkel het algemene cijfer van 10,5% mee in de categorie luisteraars ouder dan 12 jaar, aldus Het Laatste Nieuws.

Eerder deze maand werd al een eerste ingreep bekend gemaakt om het tij te doen keren. Zo gaan Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe vanaf september de ochtendshow presenteren. Sam De Bruyn en Vincent Fierens gaan samen de avondspits kleuren. Wim Oosterlinck verruilt Qmusic dan weer voor de digitale rockzender Willy. Hij gaat er de ochtenshow opstarten.

Maar daar blijft het dus niet bij. Dat Erwin Deckers weer wordt binnengehaald, is een teken aan de wand dat het DPG Media menens is om Qmusic een ferme update te geven. Het ultieme doel: het marktaandeel weer omhoog duwen.

Joe, de andere radiozender van DPG Media, boert vooralsnog relatief goed, maar de zender voelt wel de hete adem van Nostalgie in de nek. Die zender scoort bij elke meting beter en weet steeds langer luisteraars vast te houden. Voorlopig blijft bij Joe echter alles bij het oude.

Bron: Het Laatste Nieuws



