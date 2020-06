Eric Goens vaart met de Festivalboot uit voor 'De Zomer Van'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De zomer van 2020 wordt een atypische zomer zonder festivals, maar dat is buiten het nieuwe VTM-programma 'De Zomer Van' gerekend. Het programma waarin Eric Goens bekende Vlamingen volgt tijdens hun unieke zomer laat in Koksijde de Festivalboot uitvaren, met aan boord heel wat Vlaamse artiesten.

Zo trakteren onder andere Regi, Laura Tesoro, Gers Pardoel en Gunther Levi (met De Romeo’s) toevallige voorbijgangers of badgasten op een exclusief miniconcert vanop het strand of op zee. De vier zullen ook gevolgd worden door Eric en zijn cameraploeg en een inkijk geven in hun zomer van 2020.

'Een zomer waarin geen enkel festival nog doorgaat: het is ongezien. Met 'De Zomer Van' willen we daarom een alternatief bieden en zorgen we met De Festivalboot voor het enige festival dat deze zomer op de agenda zal staan. We trakteren de mensen vanop het strand aan de kustlijn of vanop het water telkens op een verrassend optreden van een Vlaamse artiest. Zo steunen we de Vlaamse muziekwereld, die door de coronacrisis hard is getroffen, en brengen we het festivalgevoel toch een beetje tot bij de mensen. En dat terwijl ze gewoon rustig op hun handdoek kunnen blijven liggen', aldus Eric Goens.

Naast Gers Pardoel, Laura Tesoro, Regi en De Romeo’s ontvangt de Festivalboot nog een hele resem andere bekende artiesten, zoals Tourist LeMC, The Starlings, Willy Sommers, Bazart, Natalia, IBE, Christoff, Hooverphonic, Mama’s Jasje, Bart Kaëll, Ingeborg en Samson & Marie. De verschillende optredens zijn telkens de muzikale uitsmijter aan het einde van de aflevering bij VTM.

Ook Natalia, Tinne Oltmans en Piet Huysentruyt laten zich volgen in 'De Zomer Van'

Afgelopen weekend werd met een 'mural', een groot graffitikunstwerk in Roeselare van de hand van streetart-kunstenaar Matthew Dawn, bekendgemaakt dat Eric Goens ook Natalia, Tinne Oltmans en Piet Huysentruyt zal volgen in 'De Zomer Van'. Zij vullen het lijstje van bekende namen aan, waarop naast Gers Pardoel, Laura Tesoro, Regi en Gunther Levi ook Marie Verhulst, Conner Rousseau, Niels Albert, Dany Verstraeten en Jens Dendoncker staan.

'De Zomer Van' is deze zomer van maandag t.e.m. donderdag te zien zijn bij VTM. De precieze startdatum wordt later bekendgemaakt.